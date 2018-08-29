托育新制遭抨擊 社家署：仍在溝通中

2018年08月29日 19:34 中時 林周義

準公共化托育政策自8月1日上路後，引發各界爭議。日前就有保姆發起拒簽活動，將在9月14日分別於台中、高雄、桃園、新北市政府門口集體野餐。高雄市褓姆協會理事長張美寧表示，保姆協會已推出陳情書，希望政府維持舊制。

社家署副署長祝健芳表示，目前各縣市褓母的簽約人數持續成長中，具體人數有待統計。她表示，以往不論保姆登記與否，只要家長與保姆雙方溝通好就行。但103兒童少年福利權益保障法修正後，將居家托育人員納入管理。而準公共化新制的架構，建立在103年居家托育人員的等級管理制度。雖然範本由中央制訂，但各地方政府仍可因地制宜。

祝健芳表示，保姆簽約的目的在於，確保保姆沒有違規記錄，且是優質的保姆。透過簽約，讓保姆得以被認證，也讓保姆擁有穩定的收托。

張美寧抨擊，政府表示新政策建立在相同的基礎，既然一樣，那為什麼要改變？她進一步提到，保姆與家長之間是供需關係，家長與保姆簽約理所當然，但準公共化新制卻讓保姆被綁住，令保姆們人心惶惶。褓姆協會目前已推出陳情書，希望政府維持舊有制度。

張美寧也表示，因應少子化現象，政府若想鼓勵生育，應該補助的對象為所有家長，而不是選擇性地，只補助請保姆的家長。祝健芳表示，目前中央仍努力與地方溝通中。

(中時 )