高雄》親民黨徵召吳益政參選高雄市議員

2018年08月29日 19:35 中時 季節

親民黨組織部主任張碩文29日送上「政黨徵召推薦書」，代表親民黨中央，徵召吳益政參選前金、新興、苓雅區市議員，繼續以親民黨籍現任市議員身分爭取連任。

張碩文表示，吳益政自3月24日宣布以無黨籍參選市長時，就提到要進行兩到三次民調，再由市民來決定他是否要繼續參選。吳益政用有限的人力、物力競選了四個月，把他的政策、理念推廣出去，針對高雄市民非常關心的市府舉債、空氣污染、青年就業等議題提出相關對策。吳益政在六月底及八月中分別提出民調數據，雖然獲得許多高雄市民的支持與鼓勵，但很可惜，在當下「非藍即綠」的氛圍中，他的支持度要大幅突破仍屬困難，因此，宣布退出高雄市長選戰。

張碩文強調，吳益政擔任高雄市議員十六年，一直堅持在野的立場，監督市政，是一位兼顧民意與專業的民意代表。問政也從來不以一黨之私或一己之利為出發點，深受高雄市民與公民團體肯定。雖然退出市長選舉，但許多高雄市民都希望吳益政能夠參加市議員選舉，繼續為民服務。親民黨也非常重視與肯定吳益政的從政表現，因此徵召吳益政參選高雄市前金、新興、苓雅區市議員，繼續已親民黨籍現任市議員身份爭取連任。張碩文也勉勵吳益政，繼續保有最初參選的熱情，莫忘從政初衷，讓高雄市成為更理想的城市！

(中時 )