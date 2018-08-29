鬱悶嗎？看畫找寧靜 奇美博物館《凝視日常》特展更新展品

來自荷蘭的「當代寫實巨擘」哈勒曼特，擅長描繪「靜物」，作品散發靜謐之感，讓人心獲得安撫。(奇美博物館提供)

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《凝視日常》新增展品〈法樂斯特納的聖體龕，哥特蘭〉 。(奇美博物館提供)
《凝視日常》新增展品〈紅漿果〉 。(奇美博物館提供)

連日南台灣釀淹水災情，家園泡水、終日沉浸淹水新聞讓很多人感到心力交瘁，來自荷蘭的「當代寫實巨擘」哈勒曼特，擅長描繪「靜物」，作品散發靜謐之感，讓人心獲得安撫；奇美博物館年度大展《凝視日常－荷蘭藝術家哈勒曼特》，推出後深獲遊客喜愛，為了讓大家有機會一睹大師更多元作品，館方特別於展期中段進行展品替換，9月6日起將有20件作品從海外抵台，全新登場。

館方表示，也許有人認為，靜物畫是學畫的基礎，為何藝術家要耗費半世紀時間專注靜物畫？當親眼見到他的畫作，困惑瞬間消散，反而明白「一次做一件事，把事情做好做滿」道理。哈勒曼特的靜物畫，充滿細膩筆觸與微妙的光影變化，栩栩如生的景象令人驚嘆，更引人深思的，是他凝視的角度非宏大場面，而是微小的日常。

其畫作傳遞一股安定力量，許多看畫的民眾深深感受到作品營造的寧靜氛圍，忙碌焦躁的心隨之平靜下來，作品能有此等魔力，也與藝術家的創作主題有關，那些被描繪的物件幾乎是大多數人熟悉的平凡事物，每個人都可以找到一個與之相關的生活記憶連結，透過哈勒曼特的眼睛，人們緩下步伐，好好看著這些與自己關係密切卻「視而未見」的日常，當找回這份失而復得的單純，誰能不感動呢？

此次展覽百件展品中，包括油畫、草圖、手稿、創作工具、技法解說及專訪影片等，此次將更換13件作品、新增20件作品。新進20幅畫作件件精采，例如〈櫥裡的羅馬玻璃〉展現超強3D立體效果，這也是藝術家去年甫完成的新作；另有2幅描繪「聖體龕」的作品，「聖體龕」是教堂內存放感恩祭（彌撒）中祝聖過的麵餅（代表耶穌身體）之處，這也是此次展覽中新增創作主題。

有別於一般特展為期3、4個月，《凝視日常》展期長達1年多，奇美博物館表示，一年只做一檔特展，目的是希望真正深化藝術推廣與教育活動，讓展覽達到最大的效果，而這也與哈勒曼特「一次做一件事」的精神吻合。《凝視日常》特展展期自即日起至明年2月25日止。

(中時 )

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