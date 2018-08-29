開業10個月摘2星！法國米其林餐廳名廚來台獻地中海盛宴

2018年08月29日 20:01 中時 何書青

Bruno Oger主張運用高度細膩的廚藝、豐富的想像力，和在地新鮮食材製出色香味俱全的地中海料理。(台北萬豪酒店提供)

地中海料理能有多奢華？台北萬豪酒店Garden Kitchen邀請來自南法蔚藍海岸的米其林2星餐廳18世紀貴族私宅餐廳Villa Archange之名廚Bruno Oger，將在9月28日、29日飛來台灣舉辦客座，限時2晚打造色美、味美的地中海餐宴，每位3800元+10%。

來自法國的主廚Bruno Oger自12歲就對料理情有獨鍾，他主張運用高度細膩的廚藝、豐富的想像力，和在地新鮮食材製出色香味俱全的地中海料理。才華洋溢的他更曾7度為法國坎城影展掌廚，並曾獲法國權威美食評鑑《高特米魯》(Gault-Millau)遴選為「最佳主廚」，而Bruno Oger於2010年在法國開設的Villa Archange餐廳，甫開業10個月便獲米其林2星殊榮。此次來台客座，將在翠綠色調、美麗園景環繞的台北萬豪酒店Garden Kitchen，以最拿手的海鮮料理打造盛宴。

Villa Archange坐落於陽光明媚的南法蔚藍海岸，屬於18世紀貴族私宅的用餐座位僅僅26席，處處裝飾上主廚藝術家之妻Hélène Oger色彩富饒的美麗畫作，而饕客就在此享用Bruno Oger主廚以鴨肝、松露入菜的奢華料理，連甜點師Sylvain Mathy也大有來頭，曾獲法國甜點大賽冠軍；而該餐廳在評鑑奢華料理聞名於世的《法國美食評鑑》(Les Grandes Tables du Monde）和法國頂級餐廳與旅館聯盟指標的羅萊夏朵（Relais & Châteaux）皆榜上有名。

(中時 )