北捷龍山寺站老婦持刀亂揮 民眾恐慌奔逃 已被警壓制

2018年08月29日 19:52 中時電子報 呂承哲 、中國時報記者/ 陳燕珩 、 陳鴻偉 、中國時報記者/

北市刑大警務員協助制伏李婦，過程中遭刀劃傷。（陳鴻偉翻攝）

有網友指出北捷板南線一名老婦拿刀引起恐慌，最後遭到警方壓制在地。(翻攝自PTT)

老婦遭警方壓制在地。(翻攝自PTT)

警為手上疑似是從老婦手上拿下的刀。(翻攝自PTT)

有目擊者在PTT貼文表示，列車行駛時，婦人拿著美工刀疑在把玩，引發乘客擔心，有人問她為何拿刀，婦人情緒就開始失控，大喊她有拿刀，引發乘客驚慌逃竄，婦人後來走出車廂，遭民眾及警方合力制伏，目前已將婦人帶往警局訊問中。

台北捷運公司表示，北捷龍山寺站往頂埔方向列車，晚間7點28分傳出有一名婦人無故在車廂拿出刀子揮舞，驚動其他旅客，紛紛逃出車廂求救，所幸沒有造成傷亡。北捷證實，婦人當下被熱心旅客壓制，工作人員隨即請車上800名旅客改搭下班車。

北捷表示，當下有旅客在車上啟動對講機，開門後大量旅客下車，站長確認是一中年女性旅客疑似持刀，被熱心旅客壓制，車上滅火器遭擊發，行控中心立即依照SOP通知110，請車上800名旅客下車改搭下一班車，處理時間約2分鐘；至於異常旅客後續交由警方調查。

婦人揮刀時，北市刑大預防組警務員楊富閎也在現場，立刻上前協助制伏李婦，過程中遭對方刀子劃傷右腳，所幸送醫後已無大礙，李婦疑有精神方面疾面，在警局答非所問喃喃自語，警方已通報醫院派請醫師，了解有無強制送醫的必要。

(中時電子報)