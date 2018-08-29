車上激吻富二代「小陳冠希」回家過夜 By2姊回應了！

2018年08月29日 20:03 中時電子報 施品瑜

BY2工作室發聲，Miko也親自回覆。（圖／翻攝自BY2工作室微博）

雙胞胎女團「BY2」的姊姊Miko，今（29日）被週刊爆出日前和前棒棒堂男孩「Monkey」謝富丞深夜約會，兩人走在街頭一路調情之外，搭上計程車後更是激情擁吻，接著一起到男方家過夜，互動相當親密，對此，Miko稍早親自發聲，感謝大家關注，還語帶無奈直呼：「求放過。」

Miko日前被《鏡週刊》拍到和Monkey牽手走在東區街頭散步，之後一起搭計程車離開，兩人在車上忘情擁吻，一路調情到男方家並過夜，隔天則只有Monkey出門，沒看到Miko身影。而該男子「Monkey」謝富丞過去曾是棒棒堂男孩，有「小陳冠希」綽號，據悉，其家庭背景不錯，是高雄承家企業的富二代少爺，但他不靠家裡，現和弟弟一起創立潮牌，他還曾被媒體選為黃金單身漢。

對於緋聞，Miko好友表示兩人只是討論新一季服飾風格，當晚一群朋友都劇在Monkey家，但也坦言男方的確在追求Miko，但兩人還沒交往。BY2工作室稍早則在微博發文，澄清Miko沒有回應過緋聞，請大家不要聽信任何小道消息，並稱BY2正在密集籌備第9張專輯，希望外界多關注音樂，而Miko也親自於底下留言回覆：「謝謝大家的關注，每個人都希望事業和愛情都雙豐收，求放過。」

(中時電子報)