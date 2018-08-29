亞運》200公尺楊俊瀚破全國卻輸在肩膀 我男子短跑首金變銀牌

2018年08月29日 20:11 中時電子報 黃邱倫 、 陳怡誠 ／雅加達報導 ／雅加達報導

「台灣最速男」楊俊瀚於男子200公尺決賽，以千分之一秒之差屈居銀牌。（陳怡誠攝)

在雅加達-巨港亞運田徑場男子100公尺失利的「台灣飛毛腿」楊俊瀚，29日再起征程，200公尺決賽面對日本雙雄小池祐貴和飯塚翔太的夾擊，楊俊瀚奮勇跑出20秒23，改寫自己保持的全國紀錄，並且與日本選手小池祐貴同時通過終點，經過大會最後審視後，楊俊瀚以0.001秒之差「銀」恨，但他仍成為台灣田徑史上第一位獲得亞運短距離獎牌的選手。

此次男子200公尺賽事由於超強的中國大陸名將謝震業因傷退賽，導致成為人人有機會，個個沒把握的狀況。

楊俊瀚在複賽跑出20秒53，僅次於日本選手小池祐貴的20秒35，也是8位參賽選手中年紀最小的一人，但人小志氣高，楊俊瀚在鳴槍後就與小池祐貴並列領先，兩人也同時抵達終點，但大會在經過3分鐘的終點攝影判讀，認定小池祐貴的右肩膀率先壓過終點線，楊俊瀚最終只能無奈收下銀牌，沒能終結台灣男子田徑52年零金窘境。

楊俊瀚幾乎是用撲的方式抵達終點，在等待大會判讀的時候雙眼望著天空，似乎乞求老天爺的幫助，可惜幸運女神沒有眷顧他，得知消息後哭倒在鉛球名將張銘煌的身上，好無助啊！

國內聯邦銀行得知消息後立刻宣布補足楊俊瀚金牌國光獎金225萬差額，以表彰俊瀚彌足珍貴的優異表現。

男子三級跳遠，李奎龍雖然跳出16公尺05，可惜名列所有參賽選手第9，沒能取得後三跳的決賽資格。

(中時電子報)

「台灣最速男」楊俊瀚（右二）於男子200公尺決賽，以千分之一秒之差敗給小池祐貴（右一）。（陳怡誠攝)

「台灣最速男」楊俊瀚（右二）於男子200公尺決賽，以千分之一秒之差敗給小池祐貴（右一）。（陳怡誠攝)

「台灣最速男」楊俊瀚（右二）於男子200公尺決賽，以千分之一秒之差敗給小池祐貴（右一）。（陳怡誠攝)

「台灣最速男」楊俊瀚（右二）於男子200公尺決賽，以千分之一秒之差敗給小池祐貴（右一）。（陳怡誠攝)

「台灣最速男」楊俊瀚於男子200公尺決賽，以千分之一秒之差屈居銀牌。（陳怡誠攝)

「台灣最速男」楊俊瀚於男子200公尺決賽，以千分之一秒之差屈居銀牌。（陳怡誠攝)