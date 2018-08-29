高雄》韓國瑜高人氣？昔綠網民提「年輕人對韓國瑜看法」

2018年08月29日 20:15 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜29日上午低調完成參選登記，有網友在批踢踢表示，自己從陳水扁執政到馬英九執政，有長達16年是支持民進黨的，但是，民進黨這兩年來，在勞基法(一例一休)、民代嘴臉(不爽不要投)等議題充滿爭議，網友並在文末提到「年輕人對韓國瑜的看法」。

韓國瑜29日上午前往選委會，低調完成參選市長登記。回顧近日南臺灣淹水災情，韓國瑜昨(28日)到大寮、林園慰問淹水地區的受災民眾，韓國瑜曾質疑，高雄市府花12年，砸303億元建造15座滯洪池，但這次水都流到馬路上了，說好的打造高雄「海綿城市」在哪裡？

網友提到，現在年輕人對韓國瑜的看法，第1、不畏懼(戰王世堅、陳水扁)，第2、出口成章(會引經據典)，第3、北農時堅持發獎金給員工(對勞工加分)。

網友解釋，「政客一直沒搞清楚一點，台灣人最討厭被打壓，說當年大陸打壓，大家都投李登輝，後來國民黨打壓，所以大家都投民進黨」。該網友表示，現在民進黨三不五時就要告網友，「箝制言論自由，修改勞基法」，並表示絕對會被唾棄。

其他網友也批評，「民進黨把高雄搞到年輕人外移、低薪、失業率高、負債高」、「藍綠都垃圾，但我現在更賭爛DPP」、「越看越覺得民進黨很噁心」、「花18年能醒來不錯了，一堆陀螺還再轉的」、「繼續投給民進黨貪汙，就是讓高雄繼續爛」。

(中時電子報)