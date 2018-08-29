雅靜拼經濟 追趕跑跳碰

圖／李雅靜 提供

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中時電子報
綜合報導

今(29)日早上高雄市議員李雅靜身著青蛙裝前往市選委會，完成市議員候選人登記。李雅靜的青蛙裝裝扮相當吸睛，藉此傳達對市府治水無能、鳳山淹水的不滿。這次選舉她以「高雄拚經濟，追趕跑跳碰」及「文化鳳山」為競選主軸，尋求連任繼續為鳳山鄉親服務。

圖／李雅靜 提供

在經濟政見方面，李雅靜主張重啟「高雄港自由經濟特區」、提倡循環經濟新模式兼顧環保與產業、建立青年技職教育訓練成功嶺、籌設青年創業基金、全力爭取陸客觀光。李雅靜認為，高雄應該撇開意識形態，衝刺經濟，以追上台北、趕過台中、跑出兩岸、跳上國際、碰撞中央。她呼應國民黨韓國瑜準市長的主張，「高雄全力拚經濟，政治留給台北去搞」！

在鳳山發展上，李雅靜主張結合軍事設施、眷村、古蹟、古廟，發展文化特色觀光，活絡庶民經濟。並且掌握衛武營兩廳院、大東園區的優勢，扶植藝文產業及表演人才，形成文化核心聚落，讓鳳山因文化而偉大！

除此之外，李雅靜也關注空汙、長照、公托，以及諸多地方建設。主張公共交通載具全面綠能化、要求工業排放大戶提出限期改善計畫、落實長照及公托的社區化、推動五甲國宅短中長期的都市更新改造、爭取興建北鳳山市民運動中心、在五甲地區興建醫學中心等級醫院、打造具綠建築特色的文山圖書館。

圖／李雅靜 提供

李雅靜因為質詢言之有物，連續三個會期被「高雄市公民監督公僕聯盟」評鑑為「問政優質議員」，在鳳山區議員排名第一。因此坊間傳出她的選情穩定，讓李雅靜深感憂慮，因根據以往經驗，事先被評估「穩當選」的候選人，一不小心就可能因為被分票分過頭，變成「落選頭」。因此，李雅靜戰戰兢兢、絲毫不敢大意，她也鄭重呼籲鄉親不要輕信流言，要堅定、集中選栗支持李雅靜，才能確保最優質的議員留在議會繼續為鳳山鄉親服務。

(中時電子報)

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