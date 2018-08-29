分了富二代小男友 53歲美魔女槓前夫「把兒子帶回去養」

2018年08月29日 20:22 中時電子報 蔡曉婷

53歲香港「美魔女」女星羅霖5年前與劉坤銘離婚，並扛下扶養3個兒子責任，近日羅霖受訪，直指「從未收過贍養費」，引來劉坤銘發聲明駁斥，今(29日)稍早羅霖再發聲明表示前夫只有支付「教育費」，確實沒給過「贍養費」，最後還放話希望前夫能把兩個兒子帶回去養，「本人現在實在無力支付兩個大兒子的部分教育費及全部生活費」。

據《on.cc東網》報導，羅霖今年初與小20歲富二代男友王嶠分手，日前她過生日被問到願望，自稱不急再找另一半，「因為男人靠不住，最重要的是自己要經濟獨立，內心強大、堅持」，似被感情傷透心，近日她受訪透露從未收前夫給的贍養費，卻引來對方大動作否認，羅霖對此稍早發表3點聲明，澄清自己絕無說謊。

羅霖聲明指出，自己並無誹謗劉坤銘，也沒破壞前夫與兒子之間的感情，是因劉坤銘太少見兒子，才使其感情疏離，她也強調從未在前夫那裡得到任何物產，對方所承諾的教育費還是羅霖三催四請，最後告上法院才拿到錢，「多年來本人因此已花了大約500多萬」。

羅霖最後說，前夫除了教育費外，並無支付兒子的贍養費，「本人之前向傳媒用『零贍養費』這個字眼就是這個意思」，她也坦言自己經濟狀況不好，已無法再扛下兩個大兒子的生活費用，隔空喊話說：「所以希望劉先生為了孩子的最佳利益著想，可以和兩個大兒子一起生活，並負責他們的所有教育費及生活費用」。

(中時電子報)