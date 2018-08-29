分了富二代小男友 53歲美魔女槓前夫「把兒子帶回去養」

羅霖發聲明槓前夫只付教育費，從未給過贍養費。（圖／取自《on.cc東網》；取自羅霖Candy微博）

友善列印
中時電子報

53歲香港「美魔女」女星羅霖5年前與劉坤銘離婚，並扛下扶養3個兒子責任，近日羅霖受訪，直指「從未收過贍養費」，引來劉坤銘發聲明駁斥，今(29日)稍早羅霖再發聲明表示前夫只有支付「教育費」，確實沒給過「贍養費」，最後還放話希望前夫能把兩個兒子帶回去養，「本人現在實在無力支付兩個大兒子的部分教育費及全部生活費」。

據《on.cc東網》報導，羅霖今年初與小20歲富二代男友王嶠分手，日前她過生日被問到願望，自稱不急再找另一半，「因為男人靠不住，最重要的是自己要經濟獨立，內心強大、堅持」，似被感情傷透心，近日她受訪透露從未收前夫給的贍養費，卻引來對方大動作否認，羅霖對此稍早發表3點聲明，澄清自己絕無說謊。

羅霖聲明指出，自己並無誹謗劉坤銘，也沒破壞前夫與兒子之間的感情，是因劉坤銘太少見兒子，才使其感情疏離，她也強調從未在前夫那裡得到任何物產，對方所承諾的教育費還是羅霖三催四請，最後告上法院才拿到錢，「多年來本人因此已花了大約500多萬」。

羅霖最後說，前夫除了教育費外，並無支付兒子的贍養費，「本人之前向傳媒用『零贍養費』這個字眼就是這個意思」，她也坦言自己經濟狀況不好，已無法再扛下兩個大兒子的生活費用，隔空喊話說：「所以希望劉先生為了孩子的最佳利益著想，可以和兩個大兒子一起生活，並負責他們的所有教育費及生活費用」。

(中時電子報)

車上激吻富二代「小陳冠希」回家過夜 By2姊回應了！
周迅《如懿傳》臉腫演少女挨轟出戲 原因曝光令人心疼
這款美胸被嫌小 辣模反嗆：光吃肥油就滿足
許效舜入圍搞烏龍 一通電話笑到… 超神祕新人！平頭背影網猜是這位…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。