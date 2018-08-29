F-35頭盔顯示器太亮 難以夜間著艦

2018年08月29日 20:31 中時電子報 江飛宇

F-35是當今科技程度最高的戰鬥機，最特別的設計是它的專用飛行頭盔，具有投放資料的能力，使飛行員看左看右，都能即時收看到最新的資訊。然而頭盔顯示器的亮度在夜間飛行時就會干擾到飛行員的視野，這個問題在海軍的F-35C會更嚴重，因為夜間著陸航空母艦是最困難的，要是受到光線影響就更麻煩，因此時至今日，只有最傑出的專家級飛行員，有成功駕駛F-35C在夜晚降落到航空母艦上。

軍事網(military.com)報導，林肯號航艦(CVN-72,USS Abraham Lincoln)是最早操作F-35C戰機的航艦，現在美國海軍也在此處要解決頭盔亮度的技術問題。F-35C飛行員說，從頭盔式顯示器的指示亮光，當然是重要的資訊，但是在夜間飛行時，這在眼睛前幾公釐的亮光，會影響他們觀察戰機四週環境的能力，特別是微弱的地面指示燈，因此他們把頭盔亮度問題稱為「頭盔蟲」。

F-35C飛行員是在2012年首次報告頭盔的問題。從那以後，軍現在試圖透過軟體升級，來修復頭盔光線問題，就是可以讓飛行員調暗指示綠光的亮度，但到目前為止，也只有最資深的F-35C飛行員才敢在晚上進行航艦著陸。

在夜間從航艦上準備起飛的F-35C。(圖/美國海軍)

林肯號的海軍打擊戰鬥機中隊（VFA）指揮官湯米「波」洛克(Tommy "Bo" Locke)說：「在沒有月光的情況下，夜間飛行都在黑暗的環境，綠色的LED指示光會讓眼睛的瞳孔收縮，也就看不到飛機外的微弱光線。」

之所以改善的效果有限，是因為即使把顯示的亮度調暗，但那只是改變顯示文字的清晰度，而後方背板裡的LED亮度是一樣的。

海軍研發人員達林．霍蘭(Dale Horan)說，他們在未來將改用有機LED(OLED)來解決，OLED的顯示光線比較柔合，減少了綠色的光芒。

(中時電子報)