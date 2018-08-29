蘇貞昌競辦「雙重違規」 王威元批：老縣長只許自己放火？

2018年08月29日 20:24 中時電子報 綜合報導

民進黨新北市長候選人蘇貞昌竟然傳出競選辦公室連續兩次違規，今年6月風光啟用的華麗辦公室，原來在室內裝修之前，沒有申請許可就偷偷動工，遭罰6萬元，團隊進駐使用3個月之後，又被發現這間辦公室根本沒有通過「竣工查驗」，對此，新北市三蘆區議員參選人王威元表示，蘇貞昌過去縣長任內，對違規使用的建物開罰，從來沒有留情，難道現在自己的競選辦公室被爆出違規使用，反而默不作聲、當作沒事? 這是標準的只准州官放火，不准百姓點燈。

王威元認為，蘇貞昌競選辦公室兩度取巧，違規提前動工又違規使用，連基本的公共安全都沒有顧及，不僅有誠信問題，也讓許多進到辦公室的幕僚、民眾、媒體記者等人，處在有公安疑慮的空間之中。目前蘇辦7樓與8樓兩樓層的使用項目，仍停留在原本的商場、餐廳、娛樂健身服務業等項目上，也就是說，蘇貞昌團隊從一開始進駐，就違規使用至今，蘇貞昌如此便宜行事，難道是一個市長候選人應該有的格局?若沒有人爆料，就準備一直違規到選後拆除嗎?

針對違規事項，蘇辦發言人黃韋鈞表示，辦公室已要求施工廠商依相關法規辦理，廠商也於月前，向新北市政府依法申請辦理使用執照變更暨室內裝修程序，且經新北市府核准在案，後續竣工申報部分，也是依照「程序」，充分委由廠商處理當中。對此，王威元認為蘇辦將責任推向施工廠商，毫無自我檢討的態度令人失望，知法犯法之外妄想利用法定程序的「施工期」規避根本通過不了使用執照變更，簡直就是玩法弄權！做出了非常不好的社會示範。他也呼籲黃韋鈞，這次不要再用「根本不知所云，只有通靈的人才聽得懂」這種戲孽且不莊重的回應，期待他能夠代替老縣長做出承諾，效法柯文哲選辦團隊馬上撤出不合法的辦公室，表示認錯的決心！

(中時電子報)