耗時1年的菜單！一舉重現記憶中難得再嘗的好滋味

2018年08月29日 20:26 中時 何書青

肴肉順風耳拼盤。（長榮國際連鎖酒店提供）

古早味桂冠米糕。（長榮國際連鎖酒店提供）

大漠金沙雞。（長榮國際連鎖酒店提供）

一份菜單耗時一年！已走過1/4個世紀的長榮國際連鎖酒店，動員北、中、南5家分館，共10位不同廚齡、不同菜系專長廚師，設計完成一份「傳承1/4世紀風華」菜單，囊括經典菜、創意台菜料理、在地招牌菜3大系列等超過50道料理。長榮國際連鎖酒店表示：「透過這次動員全台老、中、青不同廚齡資歷師傅的傳承傳統，以及合作默契的培養，將真料理、好味道永續的承接下去。」

「傳承1/4世紀風華」菜單經過無數次會議、試菜，到盤飾與盛器的討論，歷時1年終於推出。現今難得品嘗到中華料理8大菜系中的經典功夫名菜，橫貫閩南、客家及原住民傳統日常的道地手路菜或大宴小酌的台灣料理，以及飯店在各地用當地食材所創作的招牌菜等，饕客都能一一品嘗，也盼能開啟饕客們的記憶寶盒，將過去和家人團聚時最親近的時刻、大宴小酌而談成無數生意之時，或畢業時離情依依的餐會時光，都能透過這份菜單裡的美味找尋回來。

在這份菜單中，江浙、粵、閩等許多已經難得品嚐到的經典菜系列將百年名菜、筵席大菜及耗時費工功夫菜通通入列。像是「肴肉順風耳拼盤」，其中的肴肉迄今已有300多年歷史，是鎮江傳統名菜，又名水晶肴蹄，主要食材為豬蹄。相傳鎮江有對夫妻某次醃製豬蹄時，丈夫誤將做爆竹的硝當鹽來使用，豈料用硝醃製的豬蹄，色澤紅艷，相當誘人，而鎮江話硝肴2字同音，因硝肉不好聽，就改為「肴肉」，該料理以滷製、晶凍的烹調方式，呈現出瘦肉香嫩，肥肉不膩的口感。

還有另一道「糯米釀雞翅」也十分費工，為港式料理之改良新菜，將雞翅去骨後，塞入翻炒過後的糯米飯，再進行油炸。而雞翅去骨時要保持不能讓皮破損，格外需要功夫，且為讓雞翅表皮呈現酥脆口感，要泡醋再予以風乾、油炸，才能呈現出金黃油亮的雞翅。

「傳承1/4世紀風華」菜單將在9月1日正式推出，於台北、台中、台南三館的長園廳皆可點用；而基隆、礁溪、台中、台南各館也將於自助餐廳每天輪番推出不同菜色。

(中時 )