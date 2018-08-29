陸055導彈驅逐艦號稱世界第二 美媒：中期不用擔心

2018年08月29日 20:31 中時電子報 盧伯華

055型是中國大陸完全自主研製的新型萬噸級驅逐艦，首艘於去年6月舉行下水典禮。（圖／中新社）

中國新型055驅逐艦進行海試引發大量外國媒體關注，其中美國媒體將055驅逐艦視為除美軍朱瓦特(Zumwalt)級驅逐艦之外、世界第二強的驅逐艦，並認為該艦可能具備發射反艦彈道導彈與巡航導彈的能力。不過美國《國家利益》卻認為，對美國海軍中期來說，055導彈驅逐艦還不用擔心。

《環球時報》引述《外交學者》網站報導稱，中共海軍最新的055型導彈驅逐艦首艦於2017年6月在下水，經過一年多舾裝後，於今年8月24日進行首次海試，預計2019年列裝。未來5年內中國至少建造8艘055型驅逐艦，這是共軍首艘自主研發設計、也是建造過最大型的驅逐艦。可能最多裝備到24艘該級導彈驅逐艦。

而港《南華早報》的文章則認為，中共055型驅逐艦仍然在幾個重要方面落後於美軍朱瓦特級驅逐艦，包括排水量略小、缺乏匿縱性能、艦炮較弱等等。但055型設計要求不同，比較著重於防空和反潛任務，因此擁有比朱瓦特級更多的導彈和更長的航程。

055大型導彈驅逐艦於日前進行首次海試。（圖／網路）

報導說，在亞太地區，055型與韓國「世宗大王」和日本的「愛宕」級以及新推出的「摩耶」級相當。「世宗大王」和「愛宕」級驅逐艦雖然都擁有大約1萬噸的滿載排水量和「宙斯盾」作戰系統，但在排水量、雷達系統性能、導彈能力和多功能等方面都不如055驅逐艦。

美國媒體較為關切的還是055型是否能裝備彈道導彈與巡航導彈等長程武器的問題，《外交學者》指出，055型是052D型導彈驅逐艦的發展型，但比後者大1/3。由於尺寸及排水量較大，美國國防部將055型歸類為巡洋艦而非驅逐艦。其滿載排水量在1萬到1.3萬噸之間，主要武器包括兩套垂直發射系統，有112個垂直發射口，能夠發射中遠程地對空、反艦和對陸攻擊巡航導彈。

也有媒體把關注焦點放到美國如何應對055驅逐艦上。美國《國家利益》網站在一篇題為《中國新型驅逐艦能否擊沉美國海軍》的文章稱，美國在中期還不用擔心，但是美國海軍需要盡快確定自身採購和造船政策。目前朱瓦特級因造價太高而只打算造3艘，新一代巡洋艦計畫也遭取消，暫時打算重啟柏克級神盾艦升級計畫替代，加強其防禦彈道導彈的能力。

《環球時報》引述軍事專家的話說，美國海軍總體上還是比中國海軍強大，在船艦的數量上、指揮控制系統、作戰支援系統、艦載武器系統以及操作艦艇與武器人員的經驗與能力，都比中國更完備，但擁有這麼強大的戰艦實力的同時，還要炒作中國未服役新艦的軍事威脅，顯然是別有用心的。

(中時電子報)