蘇麗瓊疑為輔選 請辭勞動部次長

勞動部次長蘇麗瓊。（黃世麒攝）

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勞動部政務次長蘇麗瓊請辭，任期至本月31日，預計行政院明天早上將發布人事命令。外傳是因民進黨選情告急，希望由蘇麗瓊幫忙輔選，但蘇麗瓊本人否認「想太多了吧」，澄清是為了照顧高齡媽媽。

2017年11月接任勞動部政務次長的蘇麗瓊，過去曾任宜蘭縣政府科長、台北市政府社會局副局長、高雄市政府社會局長、內政部社會司長、高雄市政府副秘書長及台北市政府秘書長，屢屢建功。

蘇麗瓊接棒政務次長不到一年，外傳是因蘇麗瓊在勞動部內修法的任務已完成，如今民進黨選情告急，希望由蘇麗瓊輔選、刺激選情。

但蘇麗瓊澄清請辭原因是為照顧93歲的媽媽，她說今年3月起媽媽身體狀況不佳，因此在5月向部長許銘春請辭，當初部長請她待到8月，完成基本工資調整的階段性任務。被問及是否為了輔選請辭，她笑稱「想太多了吧，我跟政治本來就很少牽扯」。

蘇麗瓊在台北世大運擔任執行長時，被視為世大運的重要功臣，不僅被讚為「台北世大運最重要的背影」，還被台北市長柯文哲譽為「台灣阿信」。

去年11月勞動部前政務次長廖蕙芳因不能認同《勞基法》修法，選擇辭職，被視為花媽陳菊愛將的蘇麗瓊，義不容辭接下政務次長一職。

蘇麗瓊上任後遇到一例一休修法風波、基本工資調整等事件，外界一度認為蘇麗瓊將是接任勞動部部長的最佳人選，然而最後部長一職卻由同是陳菊愛將的高雄市前副市長許銘春擔任，不過蘇麗瓊仍扮演其重要輔佐角色。

(中時 )

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