新北搜救隊赴日本東京 參與綜合防災演習及交流

2018年08月29日 20:47 中時 許哲瑗

新北市政府消防局今（29日）赴日本東京參加危機管理網2018綜合防災演習。（消防局提供）

新北市政府消防局今（29日）赴日本東京參加危機管理網2018綜合防災演習，由消防局副局長李清安，率領陳勝照專門委員、減災規劃科、整備應變科及災害搶救科等幹部，共5人參加，期間將與東京消防廳第六方面本部、南韓首爾災難本部及新加坡民防部隊等單位交流救災技術，並於9月2日參與日本東京綜合災害管理演習，以因應各國城市間若發生重大危機、事故時，可即時互相支援和搜救。

新北市自2010年，以觀察員身分獲邀參與「危機管理網」之演訓活動，並於2011年311東日本大地震時，新北市也派遣特種搜救隊伍前往仙台協助救災，與日方建立深厚情誼，2018年演習假想東京都發生強震，請求各國際搜救隊到場支援搜救。

本次演習除了強化國際人道救援效能，更深入瞭解東京在震災時之居民疏散、居民自助共助及社區營救的救援模式，藉此汲取新北市防災公園建置規畫、地震災害救援模式，以及重大災害醫療救護等寶貴國際經驗。

此外，新北市政府預定於10月18日，舉辦2018年危機管理網大會（Crisis Management Conference 2018），屆時將邀請日本東京、韓國、新加坡、英國、美國等9個國家及城市來臺交流。

新北市政府消防局局長黃德清表示，防災意識扎根做起，從減災、整備、應變及復原進行全方位的檢視並學習，小至訓練演習，大至國際交流，透過國際城市的交流互助，並強化跨國城市間之合作關係，以做好萬全的準備。

(中時 )