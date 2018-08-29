金鐘／彌補收視遺憾！何潤東《翻牆的記憶》風光入圍5項共8獎！

2018年08月29日 21:02 中時 林淑娟

何潤東的辛苦結晶總算被金鐘獎評審看見。（TVBS）

何潤東的《翻牆的記憶》獲得評審肯定。（TVBS）

吳念軒、姚亦晴入圍金鐘獎。（TVBS）

張豐豪。（TVBS）

宋緯恩。（TVBS）

何潤東身兼製作人、導演、編劇並主演的TVBS《翻牆的記憶》，入圍本屆電視金鐘獎戲劇節目獎、男配角、新進演員、導演和和編劇5獎項共8獎，培養新人不遺餘力的他，更一舉拿到3張新演員獎門票。何潤東第一時間接獲喜訊後，開心感謝評審肯定及TVBS戲劇團隊給他機會，坦言這次入圍成績彌補了之前收視不理想的遺憾。

何潤東表示，他一開始就決定做一部手法比較大膽及突破的題材，《翻牆的記憶》是從零開始，他因身兼導演、編劇、演員、製作人4個身分，因此犧牲了很多時間，當時也是他演出《那年花開月正圓》的吳聘後知名度最高的時候，但為了《翻牆的記憶》推掉了許多戲劇邀約。他不僅把數千萬酬勞往外推，也賠上健康，拍戲拍到得了蜂窩性組織炎，氣喘也發作。

更令他開心的是，這次新進演員獎五個名額中，《翻牆》宋緯恩、姚亦晴、張豐豪就佔了三位，吳念軒也入圍男配角獎，「當看到自己的小孩有成績出來，感到相當欣慰，他們真的很努力！」唯一比較遺憾的是技術獎沒能入圍。但在我心中他們是最好的技術人員。和《翻牆》一起角逐新演員獎的還有《花甲男孩轉大人》的盧廣仲及《台北歌手》的彭若萱。

姚亦晴得知入圍新人獎時正在試鏡中，是休息時經紀人偷偷告訴她，當下她心情超級激動，但因為在工作中要忍住，「超級憋的，很想要哭，太開心了，要感謝的人太多太多了，謝謝導演給我這個機會，感謝《翻牆的記憶》團隊」！

張豐豪覺得入圍即為肯定，得不得獎已經不是重點了，「謝謝《翻牆》的導演P導，他毫無顧忌的把小歐這個角色交給我，也謝謝他信任我能夠勝任，P導給我們一個極為有安全感的劇組也給我們非常大的發揮空間，沒有P導可能無法勝任這個入圍名單」。他也謝謝公司的所有幫助他的每個人，以及劇組的每一位幕後工作人員，「只要翻牆的任何一位得獎那就代表我們得獎了！翻牆的記憶是一體的，也要恭喜所有翻牆入圍的所有人和金鐘獎所有的入圍者」。

(中時 )