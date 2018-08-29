逢雨必淹！鶯歌鳳祥里長擔心 出捷運站要划船回家

鶯歌尖山路101巷由於違章工廠興建阻斷排水，造成附近菜園每逢淹水就變成游泳池，市議員蘇有仁接獲民眾陳情後29日辦理會勘。（陳俊雄攝）

友善列印
中時
談雨色變的鳳鳴地區居民及商家，向當地鳳祥里長曾勝利（中）與市議員參選人蘇泓欽（左）表示當地的淹水慘狀。（陳俊雄攝）

最近南部幾波低氣壓的豪雨災情讓人怵目驚心，鶯歌最近下了幾次雨，在尖山、鳳鳴地區出現淹水情形，由於鳳鳴地區淹水狀況須和捷運三鶯線同時施工改善，且只做到捷運終點站的福德一街附近，對此鳳祥里長曾勝利認為此舉只是做一半，「難道以後從捷運站下車就得要划船回家？」

鶯歌地區最近下起了幾波大雨，尖山路101巷、鶯桃路就因雨水宣洩不及積水逾尺，居民對此擔心不已向市議員蘇有仁陳情，希望盡速推動改善工程，以免大雨一來危及生命財產安全。

29日上午水利局、區公所及市議員候選人蘇泓欽前往尖山路101巷的大甲九圳附近低窪地區會勘，蘇泓欽表示，目前新北市的排水管路的防洪頻率遠低於北市，雖然會造成積水，但雨退後就該宣洩積水，如果積水未退就代表水利設施有問題。

他指出，由於尖山路101巷溝圳未能連貫，呼籲水利局在現場施作陰井，併在聖鶯宮前施作排水幹管，將部分的雨水引入大甲九圳排放。

但有民眾表示，大甲九圳末端的水道束縮僅剩1公尺，如果不能打通也無法宣洩洪水，對此水利局表示將會詳查並確認水路再行規劃施工。

另在逢雨必淹的鶯桃路上，當地的鳳祥里長曾勝利無奈表示，當年沒做第三期排水工程，現在只能等到捷運施工後一併施作，才能紓解永和街、鶯桃路的淹水情形。

但由於捷運工程僅做到福德一街，對物曾勝利憂心表示，當地的淹水區域卻不止於此，如果排水幹管不能完整規劃，恐無法完全改善當地的淹水問題，他也質疑未來如果下大雨積水無處宣洩，「難道以後從捷運站下車就得要划船回家？」

(中時 )

新北搜救隊赴日本東京 參與綜合… 泰簽被罵慘才不漲 唐德明諷民進…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。