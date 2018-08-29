亞運》「銀」得不甘心！ 楊俊瀚200公尺短跑圖輯

台灣短跑好手楊俊瀚(右)和日本選手小池祐貴(左)，在亞運男子200公尺的金牌之爭，令人看得血脈賁張。(美聯社)

友善列印
中時電子報
／台北、雅加達連線報導
楊俊瀚(前左)在終點前腳步踉蹌了一下，過線後在地上滾了一圈。(美聯社)

2018雅加達亞運田徑男子200公尺競速，「台灣最速男」楊俊瀚和日本選手小池祐貴，在比賽後段上演扣人心弦的「飛毛腿大戰」，兩人同以20秒23成績通過終點線，經過終點攝影判讀，小池靠著肩膀先壓線的些微優勢奪金，楊俊瀚銀牌。

雅加達亞運專輯

楊俊瀚(下)與小池祐貴（上）同時抵達終點，卻因為肩膀只能屈居銀牌。（中華田協提供）

儘管成為台灣田徑史上第一位獲得亞運短距離獎牌的男子選手，就這麼屈居銀牌，還是讓楊俊瀚落下不甘心的淚水，走向在場邊替他加油的鉛球好手張銘煌、哭倒在張銘煌身上，隊友間深厚的情誼令人動容，就透過圖輯，重溫楊俊瀚的精采表現。

(中時電子報)

「台灣最速男」楊俊瀚於男子200公尺決賽，以些微差距屈居銀牌。（陳怡誠攝)
「台灣最速男」楊俊瀚於男子200公尺決賽，以些微差距屈居銀牌。（陳怡誠攝)
「台灣最速男」楊俊瀚（右二）於男子200公尺決賽，以千分之一秒之差敗給小池祐貴（右一）。（陳怡誠攝)
「台灣最速男」楊俊瀚（右二）於男子200公尺決賽，以千分之一秒之差敗給小池祐貴（右一）。（陳怡誠攝)
「台灣最速男」楊俊瀚於男子200公尺決賽，以些微差距屈居銀牌。（陳怡誠攝)
「台灣最速男」楊俊瀚於男子200公尺決賽，以些微差距屈居銀牌。（陳怡誠攝)
「台灣最速男」楊俊瀚於男子200公尺決賽，以些微差距之差屈居銀牌。（陳怡誠攝)
楊俊瀚坐在地上等待大會宣布結果。(美聯社)
楊俊瀚（右）賽後哭倒在張銘煌身上。（陳怡誠攝）
楊俊瀚（右）賽後哭倒在張銘煌身上。（陳怡誠攝）
楊俊瀚（右）賽後哭倒在張銘煌身上。（陳怡誠攝）
楊俊瀚（右）賽後哭倒在張銘煌身上。（陳怡誠攝）
亞運》200公尺楊俊瀚破全國卻輸… 亞運》楊俊瀚自認發揮99％ 就差1…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。