亞運》「銀」得不甘心！ 楊俊瀚200公尺短跑圖輯

2018年08月29日 21:25 中時電子報 黃邱倫 、 陳怡誠 、 陳筱琳 ／台北、雅加達連線報導 ／台北、雅加達連線報導

楊俊瀚(前左)在終點前腳步踉蹌了一下，過線後在地上滾了一圈。(美聯社)

2018雅加達亞運田徑男子200公尺競速，「台灣最速男」楊俊瀚和日本選手小池祐貴，在比賽後段上演扣人心弦的「飛毛腿大戰」，兩人同以20秒23成績通過終點線，經過終點攝影判讀，小池靠著肩膀先壓線的些微優勢奪金，楊俊瀚銀牌。

楊俊瀚(下)與小池祐貴（上）同時抵達終點，卻因為肩膀只能屈居銀牌。（中華田協提供）

儘管成為台灣田徑史上第一位獲得亞運短距離獎牌的男子選手，就這麼屈居銀牌，還是讓楊俊瀚落下不甘心的淚水，走向在場邊替他加油的鉛球好手張銘煌、哭倒在張銘煌身上，隊友間深厚的情誼令人動容，就透過圖輯，重溫楊俊瀚的精采表現。

(中時電子報)

「台灣最速男」楊俊瀚於男子200公尺決賽，以些微差距屈居銀牌。（陳怡誠攝)

「台灣最速男」楊俊瀚於男子200公尺決賽，以些微差距屈居銀牌。（陳怡誠攝)

「台灣最速男」楊俊瀚（右二）於男子200公尺決賽，以千分之一秒之差敗給小池祐貴（右一）。（陳怡誠攝)

「台灣最速男」楊俊瀚（右二）於男子200公尺決賽，以千分之一秒之差敗給小池祐貴（右一）。（陳怡誠攝)

「台灣最速男」楊俊瀚於男子200公尺決賽，以些微差距屈居銀牌。（陳怡誠攝)

「台灣最速男」楊俊瀚於男子200公尺決賽，以些微差距屈居銀牌。（陳怡誠攝)

「台灣最速男」楊俊瀚於男子200公尺決賽，以些微差距之差屈居銀牌。（陳怡誠攝)

楊俊瀚坐在地上等待大會宣布結果。(美聯社)

楊俊瀚（右）賽後哭倒在張銘煌身上。（陳怡誠攝）

楊俊瀚（右）賽後哭倒在張銘煌身上。（陳怡誠攝）

楊俊瀚（右）賽後哭倒在張銘煌身上。（陳怡誠攝）