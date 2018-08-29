泰簽被罵慘才不漲 唐德明諷民進黨：護航到眼睛脫窗

泰簽被罵慘才不漲！唐德明諷民進黨：護航到眼睛脫窗。（圖/達志影像）

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中時電子報
主張免簽措施的政務委員張景森（資料照）

昨日傳出我國今年8月甫延長泰國免簽優惠，但泰國不但未平等互惠，還將於10月起加收470元的簽證代辦費，引發國人、旅行業者批評政府交涉不力。今天就驚見政策急轉彎，泰國貿易經濟辦事處今天在臉書粉絲團公告，申辦觀光簽證仍依過去方式辦理，沒有任何改變。對此，國民黨文傳會代理主委唐德明在臉書貼文諷說，民進黨政府護航護到眼睛脫窗，政權堪憂！

面對泰國駐台辦事處的高傲姿態，主管新南向事務的政務委員張景森不僅不認為單向免簽優惠是自我矮化，甚至還自估更多泰國人來台可提高觀光收入達百億新台幣。對此，唐德明說，民進黨向來都是一方有事、八方來援，打群架的本事絕對是民進黨的強項。但最近不知為何，民進黨的話術竟然開始「抽風」了，不但護航護過頭，而且護航護到眼睛脫窗。

唐德明指出，民進黨的話術開始「抽風」，護航護過頭的例子，他抓出民進黨立委周春米強調蔡總統沒有搭裝甲車勘災，呼籲外界不要再製造假新聞了，以及民進黨立委陳亭妃質疑淹水照不真實，質疑爆料公社提供的淹水照不真實，卻在其反擊後，陳亭妃又趕快強調她說的只是內容農場而已。

唐德明表示，最新引起國人憤慨的是，民進黨政府大力推動「新南向」政策，今年八月才延長泰國免簽優惠，但泰國簽證卻要從十月一日起漲價，不但沒有免簽，反而成為東南亞簽證最貴的國家，引起民眾打臉「新南向」政策，批評政府喪權辱國。主張免簽措施的政務委員張景森甚至還辯護說，給泰國免簽效果很好，泰國觀光客急速增加，「因為免簽的觀光消費收入淨增加，將會超過一百億元」、「我不知道替國家每年多賺一百億的政策，算什麼喪權辱國？」

唐德明表示，張景森說的話連溫度都還沒涼掉，就被監察院的報告打臉，根據去年11月監察院的調查報告，我國單方面對泰免簽，不但不符合平等互惠原則，有損國家尊嚴，而且對泰免簽後，泰人來台犯罪人數狂飆三成。

唐德明批張景森，說張景森所說每年多賺一百億也完全是在膨風，只是他自己想像的而已。因為依據觀光局提供的官方資料，去年泰國來台旅客平均每日花費143.74美元，停留6.9天，每趟旅次花費約991.8美元，不僅低於新南向旅客的平均數字，免簽後增加的17萬旅次，換算後也僅增加約50億台幣，距離張景森膨風的數字「還差得很遠」。

唐德明為今日的「髮夾彎」改變做評論，認為張景森信口開河的為「新南向」辯護，雖然內容很瞎，但也可能因為離譜的過了頭，反而引起泰國官方的羞恥心，泰國貿易經濟辦事處已經宣稱未來簽證「程序無任何改變」，漲價政策緊急喊停了。

最後，唐德明大大嘲諷，但即使漲價喊停，簽證還是很貴，免簽還是不對等，張景森還是很膨風，「這種護航護過頭的言論層出不窮，絕對是民進黨維繫政權的最大警訊啊！」

(中時電子報)

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