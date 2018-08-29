中國全力發展海軍 爭奪太平洋霸主地位

2018年08月29日 21:17 中時 實習編譯 謝梓建

美中不只貿易戰打得火熱，在角逐太平洋地區霸主的戰役上，競爭同樣激烈。傳統上專注於擊退陸上侵略的中國軍隊，現將重心轉移到從太平洋到大西洋的「藍水」，目標為建設一支藍水軍隊，維護自己不斷擴大的的經濟與外交利益。

中國海軍超越美國 成為世界最大

中國海軍僅在過去十年中就建造了100多艘戰艦和潛艇，比多數國家全部海軍艦船還多。去年，中國海軍共有317艘戰艦和潛艇在役，超越美國海軍的283艘，成為世上規模最大的海軍。雖然在全球範圍內展現火力的能力還落後於美國，但這樣的擴建讓中國現在可以在對自己最重要的區域——台灣周邊海域、以及充滿爭議的南海——挑戰美國的軍事霸權。

航母殺手 改變了遊戲規則

中國武裝部隊各軍種在火力和經驗方面尚不及美國，但已在許多方面削弱美國擁有的優勢，改變太平洋地區的權力結構。比方說中國今年四月公開了一張高速彈道導彈庫相片，這種導彈專門用來打擊移動的船艦，更被稱作是「航母殺手」，最新版本的導彈是東風-21D，2016年還加入了東風-26，中國選在美航母戰鬥群頻繁進出亞太地區時公開相片，頗有針對意味。

據五角大廈本月發布的一項報告中提到，這種導彈的射程能威脅到遠在關島的艦船和基地，且幾乎無法探測和攔截，能在美國軍艦接近中國之前就對之構成威脅。美國國會研究辦公室(Congressional Research Office)今年5月在一份報告中警告說「美國海軍以前從未面臨過這樣的威脅」，且一些分析人士認為這種導彈「改變了遊戲規則」，顯現其守護水域主權、欲成為太平洋海域霸主的企圖。

首艘自建航空母艦啟航

中國首艘自主建造的航空母艦，於今年四月離開了大連的泊位開始海試。第二艘中國自建的航母目前正在上海附近的一個港口建造。分析人士認為，中國最終將建造五到六艘航母。目前擁有現役航母的國家有美、英、義、俄、法、泰國、印度與中國，擁有最多現役航母的國家是美國，數量高達11艘。

(中時 )