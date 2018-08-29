彰化》彰化縣長選情膠著 林錫耀為護航隔空叫戰王惠美

中央選對會召集人林錫耀跳出護航隔空叫戰。（吳敏菁攝）

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國民黨提名彰化縣長參選人王惠美批模糊焦點。（資料照片，吳敏菁攝）

彰化縣長選情膠著，民進黨提名魏明谷爭取連任，3日登記，中央選對會召集人林錫耀到場陪同，並重炮護航，隔空抨擊王惠美反前瞻，卻向行政院長攔轎陳情，要將彰化市鐵路高架化納入前瞻建設；王惠美怒批，模糊焦點，稱反前瞻是彰化經費分配太少，鐵路高架不能再等20年。

林錫耀指出，2016年政黨輪替後，當時行政院長林全和各部會首長，認真研究提出國家建設計劃，超過半年時間提出前瞻基礎建設計畫，卻又被拖了半年，直到去年8月31日半夜才三讀通過，主要是國民黨出怪招杯葛，丟水球、撒麵粉、鳴汽笛等等。

林錫耀說，沒遇過中央、地方政府，提出建設預算在立法院受到如此阻擾，國民黨卻拚命出怪招，包括提名候選人王惠美，此次王惠美代表國民黨參選，若不是政見第一條，誓死反對，包括鐵路高架、鹿港溪整治、蓄洪、滯洪池等排水計畫等，第一條政見就該向彰化縣民道歉。不道歉怎能相信，她要是當選縣長，將能夠為彰化鄉親爭取建設和福利。這次選舉的意義是前瞻與反前瞻。

隔空開戰，王惠美怒批，故意模糊焦點，彰化鐵路高架化387億元並沒有被列入前瞻建設，只能等到2022年編入公務預算，看得到吃不到，彰化人已經等了20年，到底還要再等多久？

王惠美說，嘉義人口70萬，都能列出200多億元前瞻計畫中的軌道建設，「彰化人系比人卡細漢嗎？」為什嘉義人口數70多萬，彰化縣有130萬人口，前瞻建設卻只有2300萬元，她反對的是前瞻計畫對彰化不公平，真正應該道歉的是林錫耀。

(中時 )

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