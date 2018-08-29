亞運》楊俊瀚自認發揮99％ 就差1％金牌沒了

楊俊瀚以千分之一秒差距輸給日本選手，賽後哭倒在老大哥張銘煌的懷裡。(陳怡誠攝)

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中時電子報
／雅加達報導

背負國人期望的「台灣飛毛腿」楊俊瀚，29日晚上在雅加達-巨港亞運賽場上飆出破全國的20秒23成績，可惜卻以0.001秒之差不敵日本好手小池祐貴，只收下一面銀牌，沒能終結台灣田徑男子亞運零金紀錄。楊俊瀚賽後受訪時自認已發揮了99%，可惜差那麼1%金牌就飛走了。

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雅加達亞運專輯

楊俊瀚表示，「昨晚幾乎整夜沒睡，整個白天都過於緊繃，教練告訴我，別緊張，你已經夠好了，你的實力足以威脅到中國大陸和日本等多位名將的地位，因此別想太多，只要放鬆心情去跑就可以了。」

楊俊瀚說，「教練的這番話點醒了我，雖然最終還是輸了千分之一秒，但事實證明日本選手的狀態還是略勝我一籌，身為一位成熟的選手，必須要能接受自己的失敗，接下來才有進步的原動力。」

楊俊瀚強調，和大陸、日本選手去競爭金牌 這原本是我的很長遠目標，這次亞運我辦到了，可惜謝震業因傷缺席，他是一位非常有天分的選手，期待下次能和他同場較勁。不敢說自己已和那些名將同等級，不過，我會努力向他們學習，期許早日跟上他們的腳步。」

對於「銀」恨這件事情，楊俊瀚表示，「當下我真的以為會贏，知道輸0.001秒之後流下了眼淚，或許是去年台北世大運的完美演出，今年上帝決定讓我留下些許遺憾，有時候不完美的結局才是最完美的答案吧！」

(中時電子報)

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