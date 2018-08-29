北捷龍山寺站婦人揮刀 勇警驚險制伏受傷

北市刑大警官楊富閎獨自與婦人對峙，順利將對方制伏。（陳鴻偉翻攝）

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楊的右腿意外遭刀劃傷。（陳鴻偉翻攝）
李婦持刀在捷運引發民眾驚惶。（陳鴻偉翻攝）

55歲李姓婦人29日晚在捷運列車持刀嚇人，台北市刑大預防組警務員楊富閎當時正好在車廂內，當民眾驚惶朝其他車廂逃離時，楊富閎獨自一人與老婦對峙，表明身份要求她將刀子丟下，因婦人拒絕且情緒不穩，楊最後出手將她制伏，過程中右腿也意外被劃傷，楊晚間受訪時表示，自己是警察，遇到這個狀況只能出面制止，直說這是應該做的，沒有什麼特別。

楊富閎表示，當時他下班從警局離開，從西門站坐往龍山站，剛好與李姓婦人同車廂，當時她站在車門附近，一個人喃喃自語，引發民眾注意。

不久之後婦人拿出刀子，此時有人大喊：「她有刀！」接著彷彿鄭捷當時的場面，所有乘客有人尖叫、有人大喊，大家紛紛朝兩旁的車廂跑開，只留下他和老婦兩人。

楊當時對婦人表示：「我是警察！」、「把妳的刀子交出來然後趴在地上！」但對方不願配合，反而情緒開始激動，楊提醒數次無效後，決定上前制伏對方。

兩人隨後發生拉扯，婦人在過程中不斷抵抗，有民眾還拿滅火器噴灑婦人，楊身上也滿是泡沫，最後順利將她制伏，接著列車抵達龍山寺站，車門打開後站務人員過來幫忙，一起把婦人拉到月台旁。

楊富閎說這時他覺得右腿痛痛的，一看才發現被刀子劃傷，原來李婦將刀藏在口袋，兩人扭打時，刀子意外將楊割傷，所幸送醫包紮後已無大礙。

(中時 )

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