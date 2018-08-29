大提琴名家馬友友訪台 絲路音樂加巴赫無伴奏雙重震撼

2018年08月29日 21:29 中時 趙靜瑜

年過60，馬友友三度錄製《巴赫無伴奏大提琴組曲》，十月訪台之時，他除了帶著絲路合奏團舉行音樂會之外，也將同場加碼巴赫《無伴奏大提琴組曲》選曲演出。馬友友表示，身為一個演奏家，「我們存在是為了做有益的事，我從這部組曲中找到關於大提琴的真諦，這套組曲是一個祝福，這也是我可以奉獻的地方。」

馬友友說，他非常了解這個樂器，「我想要用它完成更多事情，我想要讓聆聽者的耳朵在潛意識裡，用巴赫去填補情感缺口。」馬友友說，只有「文化」可以做到任何得以消除恐懼的事，「因為恐懼讓我們縮小，文化則會使我們壯大。」

馬友友是全球最受歡迎的音樂家之一，曾獲得16次葛萊美獎殊榮，琴藝精湛，技巧高超，更難得的是他充滿人道關懷，他從1998年起推動絲路計畫，20年來持續與各國音樂家對話；他為電影《臥虎藏龍》配樂，用琴音引領西方觀眾進入東方氛圍，精準到位，持續用音樂感動世人。

巴赫《無伴奏大提琴組曲》被譽為大提琴家的聖經，第一次錄音室在馬友友20多歲，第二次是40多歲，第三次錄音則是在年過60之後，「人生在不同階段對這套組曲會有不同體悟，我常常思考在有限的生命哩，什麼是我能夠為這世界付出，但又不同於20年前的我？」馬友友說就像是12歲時讀一本書，「當我們30歲重讀它，我看到的已經不是12歲時的那一本書了，巴這這套組曲也是一樣。」

秋天再度訪台，馬友友原定的行程是帶來絲路合奏團一起舉行音樂會，曲目包括曲目琵琶獨奏、傳統中國民謠以及台灣民謠《望春風》等等，其中也將包括巴赫的《無伴奏大提琴組曲》，不過由於台灣樂迷殷切期盼，主辦單位牛耳藝術正希望提出加重巴赫無伴奏大提琴組曲的演出比例，讓樂迷在音樂會中有截然不同的音樂悸動。

馬友友與絲路合奏團音樂會將於10月21日舉行，地點在台北國家音樂廳。

(中時 )