保護環境 環保署加強管制廢塑膠、廢紙進口

環保署運用資源回收基金，補助地方政府僱用資源回收個體戶，協助分類資源回收。（廖德修攝）

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為提高進口產業用料品質，降低環境負荷，環保署預告修正「屬產業用料需求之事業廢棄物」公告事項第1項，調整廢塑膠及廢紙輸入管理要件，強化進口物料品質管控。

環保署表示，2003年公告屬產業用料需求的事業廢棄物，是由目的事業主管機關提出，經環保署與相關部會共同研商後公告，可作為國內製造業所需的原料，替代部分原生料。

環保署長期關注相關進口情形，發現今年上半年廢塑膠及廢紙進口至國內的數量明顯增加，且大多為邊材或下腳料。故於7月5日函請財政部關務署，加強邊境查驗並研議依關稅法提高進口關稅可行性，並於7月3日及7月30日邀集有關部會召開兩次「加強廢塑膠進口管理研商會議」，希望達成管理共識。

環保署另運用資源回收基金非營業基金，於2017年推動「循環經濟資收大軍計畫」，補助地方政府僱用資源回收個體戶，協助分類資源回收物，以提升資收物價值，暢通去化管道，並提高資收個體戶收入。

據統計，2017年平均每月僱用2756人，協助分類資收物11619公噸。2018年「循環經濟資收大軍計畫」預定每月僱用3482位資收大軍，預計全年可協助分類資收物1萬公噸以上。

為提高我國進口產業用料的品質，降低環境負荷，環保署調整廢塑膠及廢紙的輸入管理要件，強化進口物料品質管控。8月13日辦理記者會，發布預告修正「屬產業用料需求之事業廢棄物」，規定熱塑型廢塑膠的來源須為製造塑膠製程產生的下腳料或不良品，且不含醫療廢棄物。品質控管部分，僅限單一材質或單一型態的塑膠。廢紙部分，僅限回收的未漂白牛皮紙、紙板及瓦楞紙或紙板，且不得夾雜非紙材質。

環保署表示，本次預告60日係為讓各界能充分表達意見，對於媒體報導新制於10月實施速度過慢一事，環保署刻正檢討調整，並將邀集產業需求之目的事業主管機關協商，達成共識後，儘速實施修正後的相關規定。

(中時 )

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