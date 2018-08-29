張藝謀新作《影》入圍第62屆倫敦影展Best Film競賽單元

張藝謀的武俠動作片《影》入圍倫敦影展。《（取自新浪微博＠張藝謀作品影）

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旺報

台北時間29日，第62屆倫敦影展（BFI London Film Festival）公布入圍最佳影片（Best Film）競賽單元的10部影片，包括大陸導演張藝謀的最新作品《影》，凱琳·庫薩瑪執導，妮可‧基嫚主演的犯罪驚悚電影《Destroyer》等片。

主辦單位也同時公布今年的倫敦影展將於10月10日至21日舉行，評審團主席由奧斯卡金獎導演藍尼·亞伯漢森（Lenny Abrahamson）擔任；此外，今年也將破例公開舉行頒獎典禮，預計20日在倫敦萊斯特廣場的Vue戲院為最佳影片舉辦特別展映場，並在放映現場觀眾面前，頒發此一獎項。

武俠動作影片《影》，由鄧超與孫儷夫婦、鄭愷、王千源、胡軍、王景春、、關曉彤、吳磊等人主演，描述1個從八歲就被秘密囚禁的小人物，因不甘心被當成傀儡替身，歷經磨難，努力尋回自由的人性故事。

該片最特別的是運用色彩控制技術，刻意讓所有的服裝、道具、場景儘量呈現黑白化效果，取代後製時的褪色處理，達到仿中國水墨畫的感覺，但又不是純黑白色的效果。該片將於9月30日在大陸上映。

※第62屆倫敦影展競賽單元入圍片單

《Birds of Passage》：導演克莉絲汀娜‧加利戈、希羅·蓋拉

《Destroyer》：導演凱琳·庫薩瑪

《Happy as Lazzaro 》：導演阿莉切·羅爾瓦赫爾

《Happy New Year, Colin Burstead》：導演班‧懷特利

《In Fabric》：導演彼得·史特里克蘭

《Joy》：導演Sudabeh Mortezai

《老人與槍The Old Man & the Gun》：導演大衛·拉沃里

《影Shadow》：導演張藝謀

《日落Sunset》：導演奈邁施·拉斯洛

《Too Late to Die Young》：導演 Dominga Sotomayor

(旺報 )

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