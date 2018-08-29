賴神推雙語國家 孫大千打臉：「別為了台獨拖累大家」

前國民黨立委孫大千。（圖／本報資料照，鄭任南攝）

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中時電子報
/綜合報導

行政院長賴清德27日接媒體專訪時說，明年將推行「雙語國家」政策，讓英語成為第二官方語言，清大榮譽教授李家同曾在臉書表示，「我國非英國殖民地，為何要成為雙語國家？」，前國民黨立委孫大千29日在臉書說，「全民學語言是一件好事，但若有其他政治目的，別拖累大家還要為了你們的台獨，勞民又傷財！」

清大榮譽教授李家同曾在臉書發文指出，「世界上亞洲很多國家是雙語國家，但這些國家幾乎從前都是英國的殖民地，我們從來不是英國的殖民地，為何要變成雙語國家？」

孫大千說，「成為雙語國家」和「全民學英語」所要投入的經費可是天差地遠，孫大千質疑，若將英文變成第二官方語言，未來所有的官方文件都要有中文和英文兩個版本，這項鉅大的工程不知道將浪費台灣人民多少民脂民膏？

孫大千還說，民進黨政府執意推動「雙語國家」，恐怕只是為了完成階段性台獨的任務，明知不可行，讓台灣逐步融入美國勢力，成為接受美國保護的「殖民地」，最終「藉由美國之手，完成獨立建國的大業」。

文末總結，孫大千認為，全民學語言絕對是一件好事，不只英文，其他外語也應該一併考量，而不是以英語為唯一選擇。但如果是有其他的政治目的，「別拖累大家還要為了你們的台獨，勞民又傷財！」

(中時電子報)

文章來源：孫大千臉書

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