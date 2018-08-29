科學家知道藍光傷眼的原因了

2018年08月29日 21:57 中時電子報 江飛宇

「防藍光護眼」是有道理的，藍色光線有著其他顏色的光具有更短的波長和更多的能量，確實會隨著時間的累積而損害我們的眼睛，主要是導致黃斑部變性，這是導致失明的主要原因。不過中間的病理機制原本還不清楚，如今終於發現藍光會造成細胞釋出有害物質，傷害黃斑細胞。

未來主義(futurism)報導， 2014年，日本研發團隊天野浩、赤崎勇、中村修二等人發明了藍光LED，開啟了彩色螢幕的新時代，從此電腦、電視和智慧手機愈來愈輕便，於是我們開始將影像娛樂也隨身帶著走。然而，在人們近距離直接盯著這些屏幕的時間愈長，視力衰退的病例愈來愈多，特別是黃斑部的傷害顯著增加，嚴重的甚至導致失明。

陽光(或說白色光)包含光譜裡的所有顏色，包括紅橙黃綠藍靛紫，其中偏向紅色的部分波長較長，能量較小；相反的愈接近藍色，波長愈短，能量愈強。我們很早就認知到，能量強的藍光對視力是有傷害的。

美國俄亥俄州立托萊頓大學(University of Toledo)的一組研究人員進一步分析黃斑部受到傷害的原因，同時他們也找到有望阻止的方法。

在實驗室中，研究人員將視網膜與身體的各種細胞結合在一起，包括感光細胞、神經細胞和心臟細胞。當它們在視網膜上照射藍光時，結果許多的細胞受到這種刺激，就會產生有毒的化學分子，殺死感光細胞，顯然這就是原因。

所幸研究人員還發現，一種來自維生素E的分子「α-維他命E」，可以有效預防黃斑部細胞死亡，現在他們將基於這項研究，研發出合適的眼藥水，可以有效減緩黃斑部病變。

研究員阿傑．卡羅拉斯尼(Ajith Karunarathne)說：「美國每年有超過200萬例的黃斑部病變，以兒童增加的部分最令人擔心。我們呼籲家長與老師要管制孩童盯著螢光幕的時間，同時我們也在尋找治療方法，以保護在高科技世界中成長的兒童視力。」

(中時電子報)