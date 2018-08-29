金鐘獎／林心如、許瑋甯成金鐘遺珠！吳洛纓：女主角獎特別難選

2018年08月29日 22:19 中時 林淑娟

何潤東。（TVBS）

許瑋甯。（TVBS）

金鐘獎評審委員會主委吳洛纓。（羅永銘攝）

電視金鐘獎29日公布入圍名單，照例出現不少劇迷心目中的「遺珠」，例如《麻醉風暴2》的許瑋甯、《我的男孩》林心如、《翻牆的記憶》何潤東、《阿青，回來了》沈建宏、《花甲男孩轉大人》「四叔」柯叔元、《1006的房客》許光漢等人都無緣金鐘，令不少劇迷覺得扼腕。

針對遺珠，評審委員會主任委員吳洛纓表示，遺珠滿地都是，不會針對沒有入圍的部分多做評論，評審都有自己喜歡的，現在的結果就代表今年評審的價值與標準取向。她覺得女主角獎今年特別難選，因類型不同、角色多樣性高，自然難度也高，所以評審還蠻傷腦筋的。而迷你劇集因為報名件數非常多，被認為廝殺最激烈。

她也指出，戲劇類的長劇部分，「很好的和不太好的作品，落差蠻大的」，不過議題、類型多元性都出現了，且過去常有人說台灣沒有很多新演員，但今年看到很多精彩的演員表現，特別是年輕演員身上，「他們正在一個成熟化過程中，需要更多演出經驗、好角色，幫助他們逐漸成未來明日之星」。

安心亞在《五味八珍的歲月》飾演已故名廚傅培梅，表現可圈可點，但她僅入圍迷你劇集女主角獎，入圍女主角獎的反而是飾演她傭人的孫可芳，吳洛纓說，無法比較兩人好或不好，但孫的角色完成度是高的。

(中時 )