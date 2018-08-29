獸男接濟好友全家 竟無套性侵他女兒28次懷孕

(示意圖/達志影像)

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中時電子報

桃園市一名陳姓男子，接濟自己繳不起房租的好友，不但讓好友與其子女住到自己家，還幫好友找到工作甚至支付他們的生活開銷，不料陳男竟趁好友外出工作時，對好友年僅13歲女兒無套性侵多達28次，導致她懷孕。一審重判陳男有期徒刑15年，此案經上訴，加上陳男賠償好友，獲得減刑，二審改判陳男有期徒刑12年。可上訴。

據悉，兩人為多年好友，但陳男見好友2014年間沒錢繳房租，便邀請好友與一對子女到他家居住，甚至幫好友找了工作、繳交孩子的學費，並支付好友一家的生活所需，但好友找到工作以後，陳男覬覦好友13歲大女兒，趁著好友不在家，竟5次在自家中性侵得逞。

2014年底，陳男為了照顧父親，搬去與父親同住，仍是會不定時回去住處對好友女兒「伸出鹹豬手」，甚至將少女帶回父親住處性侵，13個月內，再性侵23次得逞，讓少女因此懷孕，被接濟的好友這才察覺，氣得報警處理，陳男遭提起公訴。

一審法院審理後，認定陳男犯下28次「對少女性交罪」，每次罪行均量處7年2月，合併執行有期徒刑15年，經上訴後，高等法院二審審理判陳男須賠償好友，雙方也達成和解，高院最後仍認定陳男犯案28次，考量雙方達成和解且陳男有悔意，因此改判處陳男每個罪行各有期徒刑4年，合併執行有期徒刑12年。可上訴。

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(中時電子報)

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