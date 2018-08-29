敘利亞戰雲密佈 美俄船艦導彈大量集結

2018年08月29日 22:32 中時電子報 盧伯華

美國海軍柏克級蘇利文兄弟號導彈驅逐艦。（圖／美國海軍）

近期美國與俄國都聲稱將在敘利亞使用導彈攻擊使用化學武器的部隊，雙方並快速增派部隊前往敘利亞戰場。美方配備有各式威力強大導彈的戰艦、核潛艇、戰略轟炸機已開赴敘利亞周邊地區，俄方則派遣多艘戰艦前往，號稱是敘利亞戰事中最大一次艦隊集結，甚至出動防空導彈系統。兩個軍事強權積極調兵遣將，讓敘利亞戰雲密佈，緊張情勢節節昇高。

《環球時報》指出，這次緊張情勢是「由於美國可能對敘利亞政府軍進行新一輪導彈打擊」，導致美俄都加緊向敘利亞周邊部署兵力。

俄羅斯《生意人報》報導稱，俄軍方部發言人科納申科夫(Igor Yevgenyevich Konashenkov)指出，美國繼續在中東地區擴大可攜帶巡航導彈裝備的數量，為了遏制美軍可能的攻擊行動，俄海軍也在向敘利亞周邊集結。

科納申科夫對美軍部署武力逐一點名說，搭載28枚戰斧(Tomahawk)巡航導彈的美國「羅斯」號驅逐艦(USS Ross , DDG-71)已於8月25日進入地中海地區，其導彈攻擊範圍可以覆蓋敘利亞全境；搭載56枚戰斧巡航導彈的美國「蘇利文兄弟」號驅逐艦(USS The Sullivans , DDG-68)此前也抵達了海灣地區；而美國空軍搭載24枚AGM-158 JASSM空地巡航導彈的B-1B戰略轟炸機已經部署至卡達的烏代德空軍基地(Al Udeid Air Base)。目前在敘利亞附近海域還沒有發現美軍核潛艇，但「俄亥俄」號核潛艇(USS Ohio SSBN/SSGN-726)將很快出現在這一地區。

報導說，五角大樓否認俄國防部關於美國正向敘利亞調動兵力以發動導彈打擊的說法，但表示一旦有相關命令即準備採取行動。

針對美軍在敘利亞部署軍力的行動，俄羅斯艦隊也開始向地中海地區集結。俄羅斯《消息報》報導稱，俄羅斯正在地中海地區部署自敘利亞作戰行動以來最強大的海軍集群，包括10艘軍艦（一些軍艦正在途中），其中8艘配備口徑(Kalibr)巡航導彈，另有兩艘潛艇。這些軍艦包括配備火山岩(Vulkan)遠程反艦導彈的「烏斯基諾夫元帥」號(Marshal Ustinov)導彈巡洋艦、「北莫爾斯克」號(RFS Severomorsk)大型反潛艦等。為加強防護工作，俄軍還另外向赫梅米姆基地(Khmeimim air base)增派道爾-M2防空導彈系統。

(中時電子報)