金鐘獎／孟耿如、孫可芳爭視后 男友甜相伴！

2018年08月29日 22:41 中時 林淑娟

孟耿如以《麻醉風暴2》入圍女主角獎。（公視）

孫可芳。（台視）

孫可芳。（台視）

嚴正嵐。（台視）

嚴藝文。（大愛台）

孟耿如知道入圍後激動落淚。（經紀人提供）

黃姵嘉。（客家台）

今年金鐘視后入圍名單相當「清新」，以《麻醉風暴2》入圍的孟耿如，和《花甲男孩轉大人》的嚴正嵐、《五味八珍的歲月》的孫可芳都是首度入圍該獎項，《台北歌手》的黃姵嘉則是第二度爭視后，6度入圍金鐘獎的嚴藝文3年前曾獲迷你劇集視后，面對「正妹」們今年來勢洶洶，自嘲是「阿姨」的她笑說：「我很幸運。但不要再誤會我得過很多次金鐘獎，我家只有一座。」

清新之外，入圍者也散發著甜蜜泡泡！孟耿如入圍女主角獎，男友黃子佼也再度入圍綜藝節目主持人獎，孫可芳則與交往10年的男友劉冠廷分別入圍女主與男配。黃子佼說，孟耿如拍《麻醉風暴2》時吊鋼絲受傷，讓他很心疼，原以為她已經忘記29日是電視金鐘入圍揭曉，結果有人告訴她可以看直播，公布入圍名單時，她正在上英文課，聽到自己名字時，她哭到一把眼淚一把鼻涕，身為男友替她感動，但內心也很糾結，「名單出來前擔心她沒入圍，如今入圍了又怕她沒得獎，所以心情很複雜」。他認為自己入行那麼久，陪榜經驗也那麼多次，但畢竟女友第一次入圍，擔心她得失心太重，現在最擔心萬一她沒得獎要怎樣安慰。

孟耿如知道自己入圍時，開心到哭得一把鼻涕一把眼淚，她說，感覺人生中的必要完成清單又一項打勾，入行這麼長的時間，一度以為自己跟金鐘沒有任何緣分，現在聽到入圍，當機到什麼都說不出來，只能說真的很謝謝大家。

嚴藝文以大愛台《我綿一家人》入圍，她說，因為戲份只有後面11集，很訝異會入圍女主角，只能說謝謝評審，她還自嘲：「然後一起入圍的都是年輕正妺，我一個阿姨減肥來不及！」她說這齣戲她其實就拍了一個多月左右，但角色歷經生死別離，一個月把一年的淚水全用光了。

孫可芳以植劇場《五味八珍的歲月》中的女傭阿春，擊敗同劇的安心亞搶到入圍門票，她第一時間就打給阿公分享喜悅，覺得能撼前輩一起入圍已經非常幸運。

嚴正嵐以歌手身份成功跨足戲劇，為《花甲男孩轉大人》剪了超短髮，飾演外型中性、內心溫暖體貼的方瑋琪，表現出色。她說：「感謝金鐘！感謝花甲、植劇場！謝謝瞿導給了我一個這麼男主角的女主角，更希望之後還可以挑戰不同角色，現在就先從禮服開始找起，甜蜜找禮服！」

二度入圍女主角獎的黃姵嘉，剛獲知入圍消息時腦筋一片空白，直問什麼時候公佈的？她表示，這部戲她用盡許多心力去揣摩與做功課，過程真的很辛苦。也謝謝搭檔莫子儀、導演樓一安及劇組所有人的付出，也感謝金鐘評審的肯定。

(中時 )