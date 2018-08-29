錦榮苦練中文、跋山涉水終獲肯定入圍金鐘

2018年08月29日 22:42 中時 蕭雅玲

廖科溢睽違2年再度入圍金鐘。（圖片提供：亞洲旅遊台）

第53屆金鐘獎入圍名單今（29日）公布，錦榮主持亞洲旅遊台《王子的移動城堡II》也入圍生活風格節目獎，得知入圍當下他也回應：「對於是主持界還是新人的我，甚至中文還很不流利，還能得到評審們的青睞，都是因為製作團隊們與電視台的指導下才能夠被大家看見！尤其是導演與工作人員們很辛苦一起跋山涉水還要扛沈重的機器，能入圍就是給予他們最大的鼓勵了！謝謝大家。」

錦榮在演藝事業上的重大突破，從演員、模特兒跨界主持的他，在中文上也下了一番苦功，但因中文不流利，節目中常以中、英文夾雜著主持，沒想到更激盪出非常顯著的個人特色，而不做作、親民的主持方式也更貼近錦榮自身的個性。而這次入圍生活風格節目獎的《王子的移動城堡II》也特別加入了新血Akemi一同主持，同為雙聲帶的她，獲知這次節目入圍也非常開心。

廖科溢繼2016年以「行腳節目主持人獎」奪金後，這回以《秘境不思溢III》入圍生活風格節目獎，對於入圍他也回應：「感謝金鐘獎評審老師們的青睞與入圍肯定，對科溢我來說，無疑是最美好且意外的鼓勵；感謝亞洲衛星公司長官們始終堅持製作優質的行腳節目；感謝亞洲旅遊台製作人蔡文欽，帶領團隊上山下海。七年的外景生涯，一路走來始終如一。唯一的信念就是「路，有多遠、走多遠」。我們會繼續努力，發掘世界的美好。」

(中時 )