邱議瑩不管淹水鄉親遊波蘭 網友點出令人氣憤原因

2009年八八風災，行政院秘書長薛香川陪岳父吃飯，民進黨立法委員邱議瑩砲轟「還有心情吃大餐，拜託，水災耶」。（圖／擷取自中天電視）

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中時電子報
/綜合報導
邱議瑩無聲無息，竟然跑去波蘭遊，網友批：「姐是不分區立委，不需要選票！」(圖/擷自邱議瑩fb)

2009年八八風災時，時任當時行政院秘書長薛香川陪岳父吃飯，一句「父親節耶，吃個飯過分嗎？」慘遭民進黨立法委員邱議瑩炮轟導致下台；如今南台灣淹大水，副總統陳建仁卻帶全家遊金門，當時嗆辣邱議瑩無聲無息，宛如人間消失，一查竟然比陳建仁更over，邱議瑩撇下高雄鄉親，26日跟蔡其昌、李俊俋、周春米一起跑去波蘭訪問，網友點出原因：「姐是不分區立委，不需要選票！」

南台灣大淹水，蔡政府治水救災弊病一籮筐，蔡總統搭乘裝甲車巡視，惹惱災民逼其下車涉水感受淹水痛苦；不料，副總統陳建仁竟無視總統救災壓力，24日帶著全家人到金門度假。國人回顧2009年八八風災，當時民進黨立法委員如何苛責當時馬政府，連薛香川被爆當天陪岳父吃飯，其中薛稱「父親節去外面吃個飯，很過分嗎？」這句話引起爭議。當時邱議瑩痛批薛香川「你還有心情吃大餐，拜託水災耶」，最後薛香川遞出辭呈。

由於邱議瑩嗆辣責問政府官員救災責任，南台灣大淹水，救災行動卻荒腔走板，邱議瑩卻不聞不問。引發國人好奇，她是否生病了!?抑或有何麻煩!?如果一查，邱議瑩與立法院副院長蔡其昌、李俊俋、周春米等多名民進黨立委走訪波蘭。網友在邱議瑩臉書《登真-邱議瑩》上要求「可以出來用罵薛香川的力道來檢視一下副總統嗎????」，還點出邱議瑩立委職責「螺絲鬆了」的原因：「姐是不分區立委，不需要選票！」，並請網民「你們別再哭夭了」。

而民進黨立委出國走訪波蘭行程曝光，一行人在南台灣淹大水下，26日立法院副院長蔡其昌率團赴訪波蘭，團員有民主進步黨籍立法委員李俊俋、何欣純、邱議瑩、林靜儀、李麗芬、周春米、張廖萬堅等人，在波蘭首都華沙進行國會交流。

(中時電子報)

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