惡補救災政治學 黃暐瀚：蔡英文應該這樣做

2018年08月30日 00:04 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

蔡英文總統搭乘雲豹裝甲車勘災，身旁攝影官超搶鏡。（照片來源：臉書《朱學恒的阿宅萬事通事務所》）

823豪雨重創南台灣，總統蔡英文25日南下嘉義勘災，因搭乘國軍雲豹甲車進入淹水區引發外界批評。原本勘災美意瞬間泡水，大傷蔡政府元氣。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，蔡英文救災政治學待加強，他提出5點建議希望總統蔡英文可以亡羊補牢。

黃暐瀚在臉書表示，灣多災，風災、雨災、地震，幾乎年年可見。災變之後，藍綠除了忙著救災之外，總是不忘趁機批評「對手的疏失」。不過，人民的利益，永遠應該高於政治的利益。

黃暐瀚指出，除了批評，救災可不可以做得更好？除了勘災，總統能不能讓人民感覺更有溫度？所以，他提出5點建議：

1、總統當然可以搭雲豹，但不要登車揮手，還頻頻微笑。

2、總統到前線勘災，該隨行帶官員，立即解決民眾的問題。

3、勘災過程表情應嚴肅感傷，適度關懷災民，撫慰民心。

4、定時公開救災資訊，抽水狀況、道路恢復、農損賠償，以安民心。

5、面對各界批評幕僚不宜一再強詞解釋，盡心救災，就能贏回支持。

不過，網友指出，「勘災是要可以解決問題，但大多數是（看災）是作秀看水波浪，只是人來了，一點解決的想法都沒，要這些政客何用？」、「為什麼花大錢治水但還是淹水...必須找出真相加以修正才是正解」。

(中時電子報)