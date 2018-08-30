台南低薪卻高房價？網嘆：叫他們降價求售比登天難

2018年08月30日 00:02 中時電子報 莊楚雯

台南因為賴清德的一席話，被網友稱為「功德市」，除了公務員跟科技業，其他工作幾乎是低薪做功德。但台南不只薪水低，房價也高，造成空屋率高卻沒有人要買。就有網友上網發問，「為什麼空屋這麼多，房價還是居高不下？」

這名網友在PTT發文，說最近到不少案場場看，「不管是新成屋、還是中古，發覺有不少空屋，是為什麼呢？」、「而且有那些空屋存在，怎麼房價還是居高不下？」

對此，網友們坦言是許多投資客不肯讓利，「叫他們降價求售比登天難」！「寧願空的也不會降價，會破壞行情；寧願凍漲薪資缺人也不調薪，因為會破壞行情」、「前幾個月還有數據『台南房價漲幅14%高居六都之冠』看到都無言，錢都投機客賺走，苦卻苦在地人！」、「台南的生活品質已經不如以往，但房子越蓋越多，開燈的越來越少」、、「市府沒在管啊！放任建商亂蓋，然後佔住滯洪地淹水再來檢討居民」。

還有網友仔細分析，空屋率高不只是建商不降價、一般人買不起外，「另一個原因是北部投資客南下買房，即使不是投資客，屋主也不願意以低價售出」、「投資客大戶根本不怕空屋，可以拿實價去跟銀行抵押貸款做別的投資，所以不用想要房價崩盤了，能跌個兩三成就該偷笑」。

(中時電子報)