台南低薪卻高房價？網嘆：叫他們降價求售比登天難

台南低薪卻高房價？網嘆：叫他們降價求售比登天難 (圖為台南市/本報系資料照 洪榮志攝）

友善列印
中時電子報

台南因為賴清德的一席話，被網友稱為「功德市」，除了公務員跟科技業，其他工作幾乎是低薪做功德。但台南不只薪水低，房價也高，造成空屋率高卻沒有人要買。就有網友上網發問，「為什麼空屋這麼多，房價還是居高不下？」

這名網友在PTT發文，說最近到不少案場場看，「不管是新成屋、還是中古，發覺有不少空屋，是為什麼呢？」、「而且有那些空屋存在，怎麼房價還是居高不下？」

對此，網友們坦言是許多投資客不肯讓利，「叫他們降價求售比登天難」！「寧願空的也不會降價，會破壞行情；寧願凍漲薪資缺人也不調薪，因為會破壞行情」、「前幾個月還有數據『台南房價漲幅14%高居六都之冠』看到都無言，錢都投機客賺走，苦卻苦在地人！」、「台南的生活品質已經不如以往，但房子越蓋越多，開燈的越來越少」、、「市府沒在管啊！放任建商亂蓋，然後佔住滯洪地淹水再來檢討居民」。

還有網友仔細分析，空屋率高不只是建商不降價、一般人買不起外，「另一個原因是北部投資客南下買房，即使不是投資客，屋主也不願意以低價售出」、「投資客大戶根本不怕空屋，可以拿實價去跟銀行抵押貸款做別的投資，所以不用想要房價崩盤了，能跌個兩三成就該偷笑」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

大便會黏馬桶是大腸癌前兆？醫師… 癢、異味？輕微陰道炎黴菌感染可…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。