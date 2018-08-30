癢、異味？輕微陰道炎黴菌感染可用這7招自理

癢、異味？輕微陰道炎黴菌感染可自理　７招自我照護(圖／康健雜誌)

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中時電子報
編輯/、文/

不少女性都有陰道感染的經驗，令人困擾的是，癢與異味症狀常常出現，想到要一直跑診所、看醫生，是不是又讓妳感到有點麻煩？其實有些時候輕微的陰道黴菌感染可以自己在家處理就好，有機會自行改善，但如果出現3種情況，建議還是要就醫。

醫學網站《WebMD》指出，假使以前得過陰道黴菌（真菌／念珠菌）感染，而且這次出現的症狀相同，或許先不必急著看醫生，可以試著自己處理就好。但前提是你必須先問問自己：這段期間是否有新的「性伴侶」？因為許多陰道黴菌感染的症狀，包括搔癢、灼熱、白帶，和性病的症狀相當類似。

（如果正在懷孕中感染陰道炎，一定要就醫。圖片來源：康健雜誌）

３種情況建議就醫

美國密西根州立大學醫學系指出，輕微的陰道黴菌感染通常會自己改善，如果不想看醫生，可以自行購買抗黴菌藥物使用。但要注意，如果正在使用抗黴菌藥膏或陰道塞劑，可能會降低保險套和子宮隔膜（又稱子宮帽）的避孕效果。

但《WebMD》指出，以下3種情況最好還是要諮詢醫師：

●首次感染：確認不是更嚴重的問題，例如尿道感染或性傳染病，也有可能是細菌性陰道炎，需要不同的治療。

●懷孕中：懷孕期間，任何藥物都必須經過醫師核准才可使用。

●頻繁感染：如果一年內感染4次以上，就是「反覆性的陰道黴菌感染」，必須使用抗黴菌藥物治療6個月。頻繁感染也可能是糖尿病或其他疾病的警訊。

如果還是不放心，或症狀和過去感染經驗不太相同，建議還是要看醫師，避免延遲其他疾病的診斷及治療。

天給婦產科診所主治醫師、台安醫院主治醫師周佳謙也強調，如果陰道分泌物沒有異味、陰部不會搔癢，確實可以先在家自行觀察。但如果是懷孕婦女有會陰部不適，或者女性患者出現陰部搔癢、陰道分泌物氣味濃烈、抹片發現有陰道滴蟲感染、或是性伴侶被診斷有性病感染，建議還是要就醫。

（念珠菌嗜吃糖，如果不戒除精製糖和甜食，念珠菌就不容易斷根。圖片來源：陳郁文）

７招自我照護

另外，也有一些小方法有助於預防陰道黴菌感染，或許對治療也有一些幫助。

1.提升免疫力：營養醫學專家劉博仁指出，免疫系統健全，比較容易治癒念珠菌感染，如果罹患愛滋病、長期服用類固醇或免疫抑制藥物、長期熬夜、飲食失衡、缺乏運動等也會導致免疫力低下，增加感染的機率。建議多吃蔬菜、菇類，並養成規律睡眠，都能調節增加免疫功能，降低慢性感染。

2.少吃甜食、加工食品、飲酒，以免助長念珠菌大量繁殖。

3.多吃乳酸菌：可以多吃一些無糖優格，或含益生菌的保健品，有助於維持體內菌叢的平衡。

4.穿著寬鬆：避免穿太過緊身的褲子，盡量選擇棉質褲子，讓身體保持涼爽舒適。因為念珠菌在溫暖潮濕的環境中更容易孳生，寬鬆、乾爽的衣物能預防黴菌感染復發。月經期間則要勤換衛生棉。

5.非處方用藥：在確定沒有懷孕的情況下，若曾經得過陰道黴菌感染且症狀相同，可以試著到藥局購買使用抗黴菌藥，通常是藥膏或陰道塞劑治療。

6.發炎期間避免性行為，隔絕男性皮膚上接觸念珠菌的機會。

7.總是正確使用保險套。

(中時電子報)

文章來源：※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章。

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