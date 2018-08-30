太獨立竟容易生病？「孤獨等級量表」你在第幾級

2018年08月30日 00:02 中時電子報 莊楚雯 、文/ 康健雜誌 編輯/、文/

孤單的人容易生病。不過，孤單是可以改變的，在生活中做到這6件事，有助減輕孤獨感。

國際孤獨等級表

你知道自己的孤單等級嗎？最近網路上流傳一張「孤獨等級量表」，有網友說，前面九級都只能算「獨立」，不算「孤獨」，甚至有網友「自豪」地說他們「完封」這張量表。

這麼「獨立」到底好不好？如果你覺得孤單就得注意。長期覺得孤單的人會影響免疫系統，心臟病、中風、憂鬱症、失智症的風險都會增加；孤單也被認為可能會造成失眠。

美、英兩國的學者曾進行了一項涵蓋18萬名成人的跨國研究，並發現，常常感覺孤單的人，心臟病的風險比不感覺孤單的人高出29％，中風的機率則是高出32％。這項刊登在《心臟醫學期刊（Heart）》的研究便提出，孤獨對心血管健康造成的影響，不亞於焦慮和一份充滿壓力的工作。

英國心臟基金會（ British Heart Foundation）的解釋是，自覺孤獨的人生活型態可能相對不好，這意味著他們或許更容易有菸癮或其他不良的生活習慣，這也是造成心血管疾病的原因之一。

想排遣孤單就這樣做

首先，孤單與否取決於自我的感知。許多享受獨處的人並不因此感到孤單，而另一些身處群體的人，卻會在其中感到孤單。因此，先要認識自己，分辨哪些情況在自己看來是孤單的，才能找到適合的排遣之道。人際關係類暢銷書作家瑪格莉特保羅（Margaret Paul）針對消除孤獨感，有下列幾點建議。

1.認識自己，敞開心門

保羅認為，人們要先能認識內在的自己，了解自己偏好獨處或享受人們的陪伴。如果自己是屬於喜歡多人陪伴的類型，那麼第一步就是要先能敞開心胸，主動與他人做連結，若是因為害怕被人拒絕，而關閉心門，就會產生孤獨感。

2.飼養寵物

相較於跟人相處，跟毛小孩們相處要簡單許多。一回家就看到寵物向你搖尾巴，或靠過來跟你撒嬌，可以去除很多的孤獨感。

3.加入社團

主動尋找與自己氣味相投的人，加入非網路社群的實體社團，如宗教團體、專門課程（如烹飪或語文）、運動或其他團體，都可減輕孤獨感。

4.專心投入一件事

覺得孤寂無聊？自己找件事來做。全心全意投入一件事情，無論是關於社區的或是本身一直想做的事情，可以將活力帶入你的生活，做一件自己覺得有趣的事情，將全部的精神集中在事情上，腦袋便無暇東想西想。

5.幫助他人

消除孤獨感的最好方式之一就是助人，社會的角落中總會有人需要被幫助，固定到養老院、孤兒院，或其他社會福利機構探訪、陪伴，甚至成為志工，不但可消除孤獨感，也讓被陪伴者感到開心。

6.避免獨居

年屆60以上的黃金女郎、黃金男士們，要儘量避免獨居，找幾個伴大家住在一起，就像美國老影集「黃金女郎」那樣。不過，找室友也是大學問。保羅指出，孤獨感的消除在於心靈能相通，生活上如果時常觀念相左，習慣差異太大，也無助於孤獨感的消除。

編按：此文為2016年發表，文中人、事、物背景或已有調整、變動，造成不便還請見諒。

(中時電子報)