蔡政府限用塑膠吸管 進口廢塑量卻暴增

大陸今年啟動「禁廢令」，但台灣廢紙、廢塑膠今年10月才加嚴管制。圖為大陸管制廢塑料進口。（圖／中新社）

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中時電子報

根據媒體報導，中國大陸啟動「禁廢令」，使得各國廢塑膠、廢紙大量流入台灣，環保署要到今年10月才加嚴管制，被批評反應太慢。網友也質疑，環保署一下限制塑膠袋，一下限制塑膠吸管，卻放任國外廢塑進口爆量？

按環保署才於今年6月8日正式預告，明訂自2019年7月起，公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等四大場所，不得提供一次用塑膠吸管供消費者內食使用，2030年則全面禁用一次性塑膠吸管。

不過諷刺的是，根據蘋果日報昨（29）日報導，中國大陸今（2018）年初啟動「禁廢令」後，「洋垃圾」沒有管道去化，因此短短1～7月，就有80萬噸的廢紙與24.5萬噸的廢塑湧入台灣，而最大廢塑來源國是日本，達11.4萬噸，其餘連菲律賓、墨西哥的廢塑膠都進口來台灣，使台灣邁向「世界垃圾場」。

對此，環保署卻到今年8月才預告修法，最快10月才會對「洋垃圾」有實際管制，被批評反應過慢。

根據中央社引述環保署回應，為了防堵洋垃圾造成環境負擔，環保署在今年8月13日預告修正「屬產業用料需求之事業廢棄物」，而對於媒體報導新制於10月實施速度過慢一事，會檢討調整。

對此，網友質疑，環保署限制塑膠袋、塑膠吸管，外國廢塑卻用貨櫃進口來台，台灣又變回收破爛大國了嗎！

不過有網友表示，禁用塑膠吸管與進口廢塑是兩回事，塑膠吸管難以回收使用，進口廢塑卻可以進行二次加工。

(中時電子報)

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