觸霉頭!？ 朱學恒問姚文智：為何挑投票剩87天登記？

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中時電子報
/綜合報導

民進黨台北市長參選人姚文智昨(29)日清晨先與新北市長參選人蘇貞昌合體到果菜市場掃街，10點又在民進黨秘書長洪耀福的陪同下到到台北市選委會正式登記參選。在獲得蘇貞昌、洪耀福加持下，大有重整旗鼓氣勢。不過，「宅神」朱學恒一句話「一定要挑投票剩87天的時候登記嗎？」，提醒「丞相起風了」黑色幽默的暗喻又來了。

朱學恒今在臉書貼文：「登愣~~~許多人心中害怕之餘」，批評「買ptt帳號放話造勢抹黑啊，臥底之類的暗黑競選手段也跟著開始了，這才像綠營傳統手段啊」。不過，話鋒一轉，提到姚文智在29日登記參選台北市長，酸姚文智為什麼「一定要挑投票剩87天的時候登記嗎？」，網友更加碼留言：「可以再補充一項…一定要挑農曆七月的時候登記嗎？」、「87是吉數啊～給87分，不能再高了」；姚文智說，「所有換將傳言不攻自破，從今天起我就是貨真價實的台北市長候選人」，也遭調侃指「真價實又如何，能夠掩飾草包特質嗎???」、「貨真價實的老三」、「真的又如何？不過就是人家的沙包？」

雖然，姚文智稱「競選團隊一起走過很多困難，也忍受了過去無法忍的孤獨和痛苦，像是爬過了一層層高山峻谷，才走到這裡，選戰剩下87天，他將做足準備、蓄勢待發，加足馬力全力衝刺，民進黨北市長當選的奇蹟」，再加上「宅神」意有所指「買ptt帳號放話造勢抹黑啊，臥底之類的暗黑競選手段也跟著開始了」，但民調支持度掙扎從第三名往第二名攀爬不易。所以，「87」暗喻之說就不脛而走。

(中時電子報)

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