對南台七縣市的治水績效滿意度？網友投票答案竟一面倒...

2018年08月30日 00:05 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

總統蔡英文搭裝甲車赴嘉義勘災，副總統陳建仁不去823紀念日，卻於水災期間出遊金門，蔡政府此次水災期間的爭議言行就有好幾件，國民黨立委賴士葆29日在臉書發起「您對南台七縣市的治水績效滿意嗎？」的投票，目前不滿意票以98％壓倒性領先，呈一面倒！

由於南台灣近日大淹水，全國各地忙救災，25日總統蔡英文搭雲豹裝甲車南下嘉義布袋鎮永安里勘災，在「雲豹車上揮手燦笑」，遭災民嗆下車，陳建仁更在24日帶著全家人到金門度假，玩遍大小金門各景點。陳建仁隨後對其行為造成國人觀感不佳，表示相當過意不去，並向國人致歉。

賴士葆28日曾在臉書指出，過去政府花了幾千億的治水經費，但豪大雨來襲才發現全部的民脂民膏全都泡水了，賴士葆解釋，去年政府編列8千多億的前瞻預算，內容幾乎都是不緊急、不前瞻的預算，台灣更是被國際環境組織評定為高風險地區，賴說，這會是我們極大的挑戰。

賴士葆表示，現在談治水預算讓人心痛不已，29日賴更在臉書舉辦，「您對南台七縣市的治水績效滿意嗎？」的投票，至截稿為止，有98%不滿意、2%滿意。

網友對此批評，「可以看出來治水經費有問題，錢都到那裡去了」、「看到癩神被打臉，真的是滿意到嫑嫑」、「陳建仁下台爛蔡下台 搞得天怒人怨」、「每次都花那麼多錢 監察院不會想要了解看看嗎？」、有網友反諷地說，「超滿意的，可以打造東方威尼斯的幸福城市，你們住不到這種，我家門前有小河，後面有魚池的景觀都市，歡迎大家新南向到高雄居住」。

也有網友緩頰，「其實也要把嘉南平原偏海線地區，超抽地下水導致地層下陷的問題考量進去」、「問題是不滿意又如何，給更多的治水預算？是真的治水了還是製造更多口水呢？」、「災民都說不淹水就滿意，就這麼簡單」。

(中時電子報)