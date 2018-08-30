亞運》中華隊30日焦點賽程

「台灣最速男」楊俊瀚(右二)30日要在亞運田徑男子4X100公尺接力決賽，和隊友一起為衝擊金牌奔跑。（陳怡誠攝)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

2018雅加達-巨港亞運進入倒數第三天賽程，中華隊仍有機會再添獎牌，其中田徑男子4X100公尺接力，由29日在男子200公尺項目摘銀的「台灣最速男」楊俊瀚領軍，預賽以39秒15、總排名第四的成績挺進30日晚間8點10分進行的決賽。

雅加達亞運專輯

自由車「粉紅小鋼砲」黃亭茵挑戰女子個人3公里追逐賽，要為獎牌努力踩著腳下的風火輪；有奪牌希望的軟網混雙，由余凱文/鄭竹玲、郭建群/郭千綺兩組人馬分頭出擊。

http://www.chinatimes.com/realtimenews/20180830000012-260403

球類方面，女籃、男籃及男排都要進行4強賽，中華女籃再度碰上兩韓聯軍，和預賽交手不同的是，這次兩韓聯隊有在WNBA討生活的天才好手朴智修，從美國趕到印尼加入球隊、增添禁區戰力，中華女籃隊肯定有場硬仗，儘管對手都不好惹，還是可以期待中華健兒們努力一搏。

棒球則是進行4強循環賽，預賽對戰成績帶進這階段，中華隊和日本隊已經各有一勝在手，南韓和大陸則是一敗，30日假如日本隊先勝南韓隊、中華隊再勝大陸隊，中、日兩隊就能提前晉級9月1日的金牌戰。

10:00起 柔道女子57kg16強淘汰賽 連珍羚

10:56 自由車 女子個人3公里追逐賽資格賽 黃亭茵

11:00 女籃4強賽 中華vs.兩韓聯隊

11:00起 軟網 混雙余凱文/鄭竹玲、郭建群/郭千綺

13:15 桌球 女單32強賽 鄭怡靜、陳思羽

15:00 克拉術 女子78kg 32強賽 高嘉璟

15:06 克拉術 男子90kg 32強賽 羅羽軒

15:18 克拉術 女子78kg 16強賽 楊憲慈

16:30 桌球 男單32強賽 莊智淵

17:30 男排4強賽 中華vs.南韓

18:00 桌球 男單 32強賽 陳建安

19:30 男籃4強賽 中華vs.中國

19:30 棒球4強循環賽 中華vs.中國

19:45 田徑 女子4X100M接力決賽 廖靜賢等人

20:10 田徑 男子4X100M接力決賽 楊俊瀚等人

(中時電子報)

亞運》中華隊29日獎牌榜

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。