亞運》中華隊30日焦點賽程

2018年08月30日 00:31 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

2018雅加達-巨港亞運進入倒數第三天賽程，中華隊仍有機會再添獎牌，其中田徑男子4X100公尺接力，由29日在男子200公尺項目摘銀的「台灣最速男」楊俊瀚領軍，預賽以39秒15、總排名第四的成績挺進30日晚間8點10分進行的決賽。

自由車「粉紅小鋼砲」黃亭茵挑戰女子個人3公里追逐賽，要為獎牌努力踩著腳下的風火輪；有奪牌希望的軟網混雙，由余凱文/鄭竹玲、郭建群/郭千綺兩組人馬分頭出擊。

球類方面，女籃、男籃及男排都要進行4強賽，中華女籃再度碰上兩韓聯軍，和預賽交手不同的是，這次兩韓聯隊有在WNBA討生活的天才好手朴智修，從美國趕到印尼加入球隊、增添禁區戰力，中華女籃隊肯定有場硬仗，儘管對手都不好惹，還是可以期待中華健兒們努力一搏。

棒球則是進行4強循環賽，預賽對戰成績帶進這階段，中華隊和日本隊已經各有一勝在手，南韓和大陸則是一敗，30日假如日本隊先勝南韓隊、中華隊再勝大陸隊，中、日兩隊就能提前晉級9月1日的金牌戰。

10:00起 柔道女子57kg16強淘汰賽 連珍羚

10:56 自由車 女子個人3公里追逐賽資格賽 黃亭茵

11:00 女籃4強賽 中華vs.兩韓聯隊

11:00起 軟網 混雙余凱文/鄭竹玲、郭建群/郭千綺

13:15 桌球 女單32強賽 鄭怡靜、陳思羽

15:00 克拉術 女子78kg 32強賽 高嘉璟

15:06 克拉術 男子90kg 32強賽 羅羽軒

15:18 克拉術 女子78kg 16強賽 楊憲慈

16:30 桌球 男單32強賽 莊智淵

17:30 男排4強賽 中華vs.南韓

18:00 桌球 男單 32強賽 陳建安

19:30 男籃4強賽 中華vs.中國

19:30 棒球4強循環賽 中華vs.中國

19:45 田徑 女子4X100M接力決賽 廖靜賢等人

20:10 田徑 男子4X100M接力決賽 楊俊瀚等人

(中時電子報)