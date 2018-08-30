萌翻了！　　黃金獵犬彩色精鑄銀幣登場

2018年08月30日 03:18 中時 王莫昀

第三發，超萌寵物狗系列銀幣登場！台銀宣布即日起，在網站「黃金業務-紀念幣及套裝錢幣訂購」、營業部、各分行及文物館，銷售寵物狗系列第三枚-黃金獵犬彩色精鑄銀幣，每枚售價新臺幣1,890元。

澳洲柏斯鑄幣局推出寵物狗彩色精鑄系列銀幣，以可愛的小狗作為主題設計，該行繼107年6月7日起陸續推出米格魯彩色精鑄銀幣及牧羊犬彩色精鑄銀幣之後，第三枚黃金獵犬彩色精鑄銀幣，也亮麗登場。

台銀指出，溫馴充滿智慧的黃金獵犬，一直是受歡迎的寵物之一。黃金獵犬原本是為了狩獵野禽而培育的，喜愛接物，接回扔出去的棍子或球，可以讓黃金獵犬陪著主人玩上幾個小時都不膩。銀幣主題面描繪兩隻調皮的黃金獵犬幼犬，從籃子裡探出身來，萌萌大眼流露出嬉鬧愉悅的神情，讓喜歡毛小孩的您，愛不釋手，背景則是設計了主題文字「GOLDEN RETRIEVER」。

這款銀幣為吐瓦魯政府授權，澳洲柏斯鑄幣局發售，每枚銀幣重量1/2英兩，含銀成色千分之999.9，銀幣正面刻畫英國女王伊莉莎白二世側面肖像、發行年份、面額及國名，全球限量發行5,000枚，台銀首次獲配300枚。其以精鑄工法鑄造，幣面呈現特有的鏡面光澤，襯托彩色的主題圖案更加細膩迷人。

(中時 )