萌翻了！　　黃金獵犬彩色精鑄銀幣登場

台銀宣布即日起，在網站「黃金業務-紀念幣及套裝錢幣訂購」、各分行等地銷售寵物狗系列第三枚-黃金獵犬彩色精鑄銀幣，每枚售價1

友善列印
中時

第三發，超萌寵物狗系列銀幣登場！台銀宣布即日起，在網站「黃金業務-紀念幣及套裝錢幣訂購」、營業部、各分行及文物館，銷售寵物狗系列第三枚-黃金獵犬彩色精鑄銀幣，每枚售價新臺幣1,890元。

澳洲柏斯鑄幣局推出寵物狗彩色精鑄系列銀幣，以可愛的小狗作為主題設計，該行繼107年6月7日起陸續推出米格魯彩色精鑄銀幣及牧羊犬彩色精鑄銀幣之後，第三枚黃金獵犬彩色精鑄銀幣，也亮麗登場。

台銀指出，溫馴充滿智慧的黃金獵犬，一直是受歡迎的寵物之一。黃金獵犬原本是為了狩獵野禽而培育的，喜愛接物，接回扔出去的棍子或球，可以讓黃金獵犬陪著主人玩上幾個小時都不膩。銀幣主題面描繪兩隻調皮的黃金獵犬幼犬，從籃子裡探出身來，萌萌大眼流露出嬉鬧愉悅的神情，讓喜歡毛小孩的您，愛不釋手，背景則是設計了主題文字「GOLDEN RETRIEVER」。

這款銀幣為吐瓦魯政府授權，澳洲柏斯鑄幣局發售，每枚銀幣重量1/2英兩，含銀成色千分之999.9，銀幣正面刻畫英國女王伊莉莎白二世側面肖像、發行年份、面額及國名，全球限量發行5,000枚，台銀首次獲配300枚。其以精鑄工法鑄造，幣面呈現特有的鏡面光澤，襯托彩色的主題圖案更加細膩迷人。

(中時 )

太獨立竟容易生病？「孤獨等級量…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。