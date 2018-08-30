300台生來穗實習圓滿結束　12名青年已簽約續留廣州

2018年08月30日 03:19 旺報 賴志昶

由廣州市台辦、廣州市青年聯合會主辦，「2018台灣大學生廣州實習體驗分享會」29日晚間在廣州國際媒體港舉行。本次實習交流活動以「築夢珠江，展翅飛翔」為主題，吸引來自台灣53所高校300多名大學生參與。結束2個月的活動後，其中有12位台灣大學生已經與實習單位簽下合約，將繼續留在廣州生活。

本次活動有廣州市委常委盧一先、廣東省台辦副主任方濤、廣州市台辦主任曾衛東、廣州市委宣傳部副部長朱小燚等大陸政府部門人士到場；中國國民黨副主席郝龍斌、新黨主席郁慕明等來自台灣的政商人士也參與盛會。此外，來自台北大學、中國文化大學、台北商業大學、成功大學、銘傳大學等50多所台灣大學的師生，與廣州市90家實習企業近400人參加當晚的活動。

「兩岸是血濃於水的兄弟。」盧一先指出，台灣的同學們應該展望未來，正確面對人生選擇、社會責任以及未來考驗，堅定信心與發現自我，並「爭當穗台兩地交流的使者」。

本次盛會是廣州市首次整合資源，覆蓋面最廣、規模最大、歷時最長的台灣大學生實習活動。這次實習活動，越秀集團、廣汽集團、廣藥集團、城投集團等大型國企，與金發科技、溫雅集團、祈福集團等民營企業，以及華鉅君悅酒店、金日科技等部分台資企業，為來穗實習的台灣大學生提供近400個優質實習崗位。

據了解，廣州每年為台灣大學生提供1200個職缺、300個實習職位；每年全額贊助台灣大學生的食、宿、交通以及保險等費用；給予台灣大學生畢業後每人每月1500元人民幣以上的研習津貼；台灣青年創業項目可享最高20萬元人民幣創業項目資金等。

(旺報 )