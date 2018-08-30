張艾嘉褲裝亮相不讓鬚眉！ 威尼斯影展仍因男女不均遭轟「沙文」

第75屆評審團公開亮相。張艾嘉（右2）連續2天皆以俐落褲裝出席威尼斯影展公開活動。（截自The Straits Times）

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第75屆威尼斯影展在今凌晨舉行開幕典禮，雖本屆沒有華語電影入圍主競賽，但演而優則導的張艾嘉獲選為本屆影展評審團成員之一，昨先和以《水底情深》拿下最佳導演獎的評審團主席吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）、英國女星娜歐蜜華茲（Naomi Watts）與《雷神索爾3: 諸神黃昏》導演塔伊加維迪提（Taika Waititi）等人，一起走上紅毯，吉勒摩在台上兩性平權發聲，贊成本屆評審成員的男女比例為5女4男，獲得現場拍手支持。

今張艾嘉以一襲帥氣褲裝出席開幕式，英姿煥發不輸現場眾多男星，可惜本屆入圍競賽片的導演男女比例不均，依舊挨轟「沙文主義」，由於21部入圍角逐金獅獎的電影，只有《The Nightingale（夜鶯，暫定）》由女性執導，引起爭議後，影展總監艾伯托巴貝拉（Alberto Barbera）仍堅持選片取決於品質，若要兼顧男女平衡，他「寧可辭職」，因此再掀波瀾。昨評審團主席吉勒摩表示，將一步步改善電影圈性平環境，目標是2020年能夠達到男女導演各半比例。

華語片雖未能角逐主競賽獎項，但大陸導演張藝謀的《影》和台灣導演蔡明亮新作《你的臉》被選為觀摩類的「非競賽片」，另位大陸導演萬瑪才旦新片《撞死了一隻羊》由王家衛監製，入圍地平線單元。蔡明亮和李康生已於昨日抵達威尼斯，李康生此行帶著母親前往，預計稍作遊覽後再展開電影活動。

(中時 )

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