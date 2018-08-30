高雄林園中汕里淹水第3天仍未退 淹水最深達腰部以上

受西南氣流影響，高雄29日持續大雨導致林園中汕里北汕路一帶巷內民宅依然淹水，已第3天水仍淹至大腿，最深處到腰部以上，原本道路變成黃河，周遭一整片水鄉澤國，後方的林園工業區仍持續排放煙氣。（王錦河攝）

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受西南氣流影響，高雄29日持續大雨導致大寮鳳林三路344巷內民宅依然淹水，已第3天水仍淹至小腿，住戶索性坐在墊高的座椅上望水興嘆，一旁的黑狗也躺在木椅上避免淋溼。（王錦河攝）
受西南氣流影響，高雄29日持續大雨導致林園中汕里北汕路一帶巷內民宅依然淹水，已第3天水仍淹至大腿，最深處到腰部以上，原本道路變成黃河，周遭一整片水鄉澤國。（王錦河攝）
受西南氣流影響，高雄29日持續大雨導致林園中汕里北汕路一帶巷內民宅依然淹水，已第3天水仍淹至大腿，最深處到腰部以上，原本道路變成黃河，周遭一整片水鄉澤國。（王錦河攝）
受西南氣流影響，高雄29日持續大雨導致林園中汕里三清宮代天府一帶巷內民宅依然淹水，已第3天水仍淹至小腿到大腿，最深處到腰部以上，原本道路變成河，周遭一整片水鄉澤國。（王錦河攝）
高雄29日持續大雨導致林園中汕里北汕路一帶巷內民宅依然淹水，已第3天水仍淹至小腿到大腿，住在當地幾十年的黃朝財（左）屋內仍淹水未退，冰箱風扇等家電全墊高在椅上以免泡湯，趁雨勢變小他趕緊掃水出家門。（王錦河攝）
高雄29日持續大雨導致林園中汕里北汕路一帶巷內民宅依然淹水，已第3天水仍淹至大腿，最深處到腰部以上，原本道路變成黃河，周遭一整片水鄉澤國，後方的林園工業區仍持續排放煙氣。（王錦河攝）
高雄29日持續大雨導致林園中汕里北汕路一帶巷內民宅依然淹水，已第3天水仍淹至大腿，最深處到腰部以上，原本道路變成黃河，周遭一整片水鄉澤國。（王錦河攝）
高雄29日持續大雨導致林園中汕里北汕路一帶巷內民宅依然淹水，已第3天水仍淹至膝蓋到大腿，原本道路變成黃河，周遭一整片水鄉澤國。（王錦河攝）
高雄29日持續大雨導致林園中汕里北汕路一帶巷內民宅依然淹水，王姓住戶將冰箱墊高以免泡湯，他說28日前1天還淹到椅子高度。（王錦河攝）
高雄29日持續大雨導致林園中汕里北汕路一帶巷內民宅依然淹水，已第3天水仍淹至小腿到大腿，周遭一整片水鄉澤國，住在當地逾40年的蔡海波（右）和黃素琴（左）夫婦無奈表示，中汕里常逢大雨就淹，多年來市政府都不理會，令他覺得宛若二等公民。（王錦河攝）
高雄29日持續大雨導致林園中汕里北汕路一帶巷內民宅依然淹水，周遭一整片水鄉澤國，4位住戶索性在騎樓下打牌。（王錦河攝）
高雄29日持續大雨導致林園中汕里北汕路一帶巷內民宅依然淹水，已第3天水仍淹到膝蓋至大腿，最深處到腰部以上，原本道路變成黃河，周遭一整片水鄉澤國，後方的林園工業區仍持續排放煙氣。（王錦河攝）
高雄29日持續大雨導致大寮鳳林三路344巷內民宅依然淹水，已第3天水仍淹至小腿，大寮會社里里長簡鴻儒（左）也前往察看災情。（王錦河攝）
高雄29日持續大雨導致大寮鳳林三路344巷內民宅依然淹水，已第3天水仍淹至小腿，高雄代理市長許立明前往現場察看災情。（王錦河攝）

受西南氣流影響，高雄29日持續大雨導致林園中汕里北汕路一帶巷內民宅依然淹水，已第3天水仍淹至大腿，最深處到腰部以上，原本道路變成黃河，目前仍有約200戶住家周遭一整片水鄉澤國，多戶民宅內仍有淹水未退。

住在當地逾40年的蔡海波和黃素琴夫婦無奈表示，中汕里常逢大雨就淹，多年來市政府都不理會，令他覺得宛若二等公民。林園漁民聯合發展協會理事長暨中汕里長參選人黃國發表示，當地水溝多年淤積都未清理，加上排水系統差，逢大雨就淹，他希望政府多關心汕尾邊陲地帶百姓。

大寮鳳林三路344巷內民宅29日依然淹水，已第3天水仍淹至小腿，住戶索性坐在墊高的座椅上望水興嘆，一旁的黑狗也躺在木椅上避免淋溼，高雄代理市長許立明29日也前往勘災，市府表示，該地是前庄排水與翁園排水匯流口，匯聚此地再排入林園大排，但林園大排從大寮到林園長度長，兩條排水匯流到此，大雨加上地勢低窪，只要逢大雨必淹。

國民黨大寮林園區市議員參選人邱于軒表示，大寮林園從27日起連續大雨導致淹水，28日她陪同高雄市長參選人韓國瑜前往大寮內坑和會社里淹水地勘災時，就向韓建議要到林園汕尾淹水更嚴重之地察看，隨後韓國瑜一行人再前往中汕里勘災，當地居民表示，當天淹水最深處達胸部，29日記者再到現場採訪，發現淹水仍到腰部，三清宮代天府前只有1部抽水機，抽水速度當然趕不及大雨頻降。

(中時 )

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