8月28日三大報頭版要聞

2018年08月30日 07:11 中時電子報 綜合報導

@中國時報

行政院長賴清德的準公共化托育政策瀕臨潰敗！中華民國兒童教保聯合總會總會長謝子元及中華民國幼兒教育聯合總會總會長何明德昨日聯合發表公開信，不僅宣布「全國私幼一致決定，不加入準公共化」，還狀告公平交易委員會，創下民間業者指控政府聯合壟斷的首例。因私幼占國內幼兒園的七成，私幼串聯抵制，將使賴揆的準公托政策推動困難。

趕在選舉登記截止前，藍營成功整合台南市與新竹縣等分裂選區。選票是否回流國民黨尚難評估，但至少「唯一」支持人選明確，品牌認同不致混淆的情勢下，可望有效拉抬整體選情。黨內天王全力投入、各有角色扮演，也有助於形塑團結氣勢，在明天截止登記前，能否說服前立委楊麗環退出桃園市長選舉，「最後一喬」備受關注。

台北市長柯文哲捨公務車搭公車上班，日前先有東奧台灣正名行動聯盟成員趁他等公車時，「突襲」希望他參與連署，29日早上又有台灣國成員跟上公車嗆聲。柯文哲為此大發雷霆，昨他被問到「是否經常被台獨行為激怒？」柯重申，人民有表達或不表達政治意見的自由，不要去侵犯別人的自由；市府也宣布，市長將自31日起改搭乘公務車上班。

中南部大雨成災，為協助善後，賴揆昨在嘉義勘災時宣布「臨時工作救助」方案，有意擔任「賑災臨時工」者可透過申請，協助周邊鄰里恢復家園，1小時140元，1個月最多176小時，由勞動部給付給民眾薪水。如民眾做滿工時，每月約可領取2萬4640元。

@旺報

中國古代也有金字塔！陝西省神木市的石峁遺址，近日再度成為海內外媒體的焦點，除日前出土約4000年前的骨製口弦琴，堪稱中國音樂史乃至世界音樂史上的重大發現外，石峁遺址擁有約70公尺高的金字塔，更是讓外媒嘖嘖稱奇，並被視為中華文明探源工程「石破天驚」的重大發現。

大陸獨角獸企業今年以來頻頻搶上市，但這些企業在上市後卻未必一帆風順。根據統計，2018年以來，大陸共有21家獨角獸企業在中、港、美等地掛牌上市，但截至27日為止，已有10家「破發」（跌破發行價），其股價跌幅最高甚至達到98.6%。分析師指出，儘管近期股市低迷，許多獨角獸為了獲得融資，不惜「流血上市」，導致獨角獸們在享受完風光的上市潮之後，立刻得面對殘酷的「破發潮」。

8月22日，「和平使命─2018」上合組織成員國聯合軍演，在俄羅斯車里雅賓斯克州切巴爾庫爾訓練場拉開戰幕，來自成員國3000多名參演官兵，在近似實戰背景下磨練技能。演習持續到8月29日。

課綱審查大延遲，有業內人士表示，由於不知道新課綱的編書方向，社會領域課綱更是爭議太大，現在所有教科書出版社都很浮躁、焦慮：編輯焦頭爛額、天天加班，負責後端行銷的企畫也無能為力，「產品都沒個影，怎麼推銷？」痛罵蔡政府不能因為要選舉，就把新課綱倉促推上路。

@工商時報

台積電股價連3紅，昨日大漲9.5元收在259元，一路向歷史高點266元邁進，德意志證券一口氣把推測合理股價拉升為外資最高的302元，並看好未來數年市占擴張、產業地位領先的大商機。

要讓金融業去除家族化的負面形象，金管會推三招。金管會主委顧立雄29日表示，他沒有要「臧否」或「污名化」家族化，但金融業家族化的負面形象確實存在，因此會透過提高大股東持股、維護金融業經營獨立性及董事會多元化等三個面向，逐步讓金融機構家族化的負面影響降到最低。

人民幣匯價近兩周在中國官方刻意引導下，強勢激漲。美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）昨（29）日大力讚賞中方近期阻貶人民幣匯價的作法，認為這是支持匯市，因此不算操控匯率。

計畫在10月起調漲申請赴泰國觀光簽證費的駐台北泰國貿易經濟辦事處，在引發台灣「全民公憤」後，昨（29）日在臉書貼出公告指出，申請泰國觀光簽證仍依以往程序辦理無任何改變，至於未來申辦泰國觀光簽證的調整將與相關單位進行研究。

(中時電子報)