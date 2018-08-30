談28年前遭綁架拍裸照 劉嘉玲：原諒所有人

劉嘉玲28年前曾被綁架、強拍裸照。（圖翻攝自劉嘉玲微博）

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中時電子報

港星劉嘉玲28年前曾因拒拍黑社會大哥投資的電影，而被綁架、強拍裸照，事隔多年，她近日接受訪問談起此事，透露自己經歷過很掙扎的一段時間，但現在她已能坦然面對，也已經原諒這一切，甚至原諒當時綁架她的人。

劉嘉玲近來作客大陸節目《巔峰問答》，聊到當年遭黑社會綁架一事，她感概說：「我現在是非常感謝（這件事）的，因為它給我很生動地上了一課」，稱自己因爲經歷此事而長大，整個人都豁然開朗。

劉嘉玲稱已原諒所有人。（圖翻攝自騰訊視頻）

劉嘉玲2002年被香港周刊曝光一組受辱不雅照，才讓她1990年遭綁架一事浮出水面，當時，劉嘉玲曾說綁匪只為求財，並感謝對方沒有侵犯她。而照片被刊出後，許多明星都參與譴責周刊的抗議活動，包括梅艷芳、成龍、梁朝偉、梁家輝等，一票演員走上街頭抗議，而劉嘉玲本人也站出來，喊話「我比我想像中更堅強」，勇敢令人敬佩。

現在她憶起當年出現在抗議現場，透露當時掙扎了很久，因這事學到一課，認為磨練都是對生命有幫助的，笑稱現在不管把她放在哪裡，她都能生存下來，「而且這社會也認同我了，所以事情都有兩面的。」

至於當時曝光照片的周刊，劉嘉玲大方表示：「我全部都原諒」，甚至包括綁架她的人，被主持人誇獎「心好大」，她則表示不然自己不會如此坦然聊此事，「只有接受生命裡一些不公平、挫折或考驗，才可以真正知道生命是怎麼一回事，可以走得更加昂首闊步。」

(中時電子報)

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