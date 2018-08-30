屏東淹水 綠委周春米卻去波蘭考察

綠營立委周春米表示「目前雷達回波圖顯示，東港至楓港地區有強對流移入，每小時有10-20mm降雨，請鄉親注意安全」！(圖片取自周春米臉書)

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中時電子報
/整理報導

2009年八八風災時，時任當時行政院秘書長薛香陪岳父吃飯，一句「父親節耶，吃個飯過分嗎？」慘遭民進黨立法委員邱議瑩炮轟導致下台；副總統陳建仁卻帶全家遊金門，當時嗆辣邱議瑩無聲無息，遭爆料是去波蘭出訪了，沒想到同行的出訪立委中，之前還抨擊總統蔡英文搭雲爆車勘災是假新聞，出身屏東不分區的周春米竟也一同出訪。

說起周春米的爭議，外界一定不陌生。屏東縣議員蔣月惠咬殺警察引發外界關注屏東公勇路拆遷案，周春米連日立挺縣政府，並在臉書發文「沒有強拆這回事」，並對新聞標題「強拆」感到茫然。遭網友痛批「拆同意戶的工程會需要凌晨五點帶80名警力去拆?你是當別人都失智了嗎?」而接下來蔡英文搭著雲豹裝甲車進入嘉義淹水災區勘災，遭災民怒嗆「下來走」體會災民痛苦，周春米在臉書上表示，總統並沒有搭裝甲車勘災，媒體不該斷章取義。反被網友貼出影片打臉痛批「睜眼說瞎話」。

沒想到南部遭逢大水患，屏東28日新園和南洲更因襲，再度深陷水患。29日雨勢雖趨緩許多，但仍有多處積水不退。周春米竟和邱議瑩、林靜儀等民進黨立委一行人在波蘭首都華沙進行國會交流。而出訪的周春米竟只在臉書po文表示「目前雷達回波圖顯示，東港至楓港地區有強對流移入，每小時有10-20mm降雨，請鄉親注意安全」！

周的發文遭網友炮轟「屏東還在水裡，人就跑的波蘭『勘災』，原來立委是服務外國人的」、「拜託，水災欸！妳還有心情跑到波蘭享樂」、「波蘭好玩嗎，波蘭有沒有下雨」、「屏東百姓深陷水患~你還有心情去波蘭阿」，更有網友表示，「你們這些酸民，我真的受夠了！你們知不知道周大立委是不是為了我國與波蘭即將建交而做準備呢？屏東水災算什麼，波蘭即將成為台灣國第一個建交的國家耶」！

雖然周春米是不分區立委，但對照之前同是不分區的立委的邱議瑩遭因撇下高雄鄉親遭網友譏諷：「姐是不分區立委，不需要選票！」可能周春米也心有戚戚焉吧！

(中時電子報)

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